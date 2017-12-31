عقب تبرئته من تهم فساد أول ظهور للوزير السعودي العساف بعد الإفراج عنه

بثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الثلاثاء، أول ظهور لوزير المالية السابق ووزير الدولة الحالي إبراهيم العساف، بعد تبرئته من تهم فساد.

وجاء ظهور العساف، في أولى جلسات مجلس الوزراء للعام الجاري 2018، التي عقدت بعد ظهر اليوم (الثلاثاء).

بذلك، يكون العساف ثاني شخصية بارزة تظهر للعلن من بين الموقوفين بتهم الفساد في البلاد، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وكان التلفزيون السعودي الرسمي، بث السبت الماضي، لقطات للأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني السابق، بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومنذ 4 نوفمبر 2017، استدعت السلطات السعودية وألقت القبض على بضع مئات، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولين ووزراء حاليين وسابقين، بتهم فساد، وأطلقت لاحقاً سراح العديد منهم، بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.

وقال النائب العام السعودي سعود المعجب، في الخامس من الشهر الماضي، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم أو أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد في البلاد بلغ 320 شخصاً.

وأضاف المعجب، حينها، أن اللجنة أطلقت سراح البعض، وأحالت عدد منهم للنيابة العامة، "وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً"، حسب الأناضول.