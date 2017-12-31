انتقد تأخر تسليم مشاريع حيوية زعلان: سنفسخ عقود المقاولات المتراخية

أشهر من ولاية الشلف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، الثلاثاء، سيف الحجاج في وجه المقاولات الجزائرية والأجنبية التي تتكفل بإنجاز مشاريع قطاعه، حيث هددها بفسخ الصفقات ووضعها في الخانة الحمراء من دون استفادتها من مشاريع لاحقة، واصفا إياها بالمتراخية والتي لا تحترم آجال الإنجاز ومعايير الجودة.

وقال زعلان إن معاينته لمشروع أشغال محطة الحمادية ما بين الولايات في الشلف، كشفت عن تأخر كبير في وتيرة الإنجاز مانحا للشركة التي تولت الصفقة، مدة شهرين فقط لإتمام الأشغال ودخولها حيز الخدمة الفعلية، مستفسرا عن سر تأخر استلام مشروع مسجل منذ 10 سنوات كاملة، من دون أن تتحرك الجهات الوصية وتتخذ تدابير قانونية ضد المتراخين، في وقت تبقى الولاية بحاجة ماسة إلى هذا المرفق الحيوي الذي تقدر طاقة استيعابه بـ651 حافلة موزعة على نحو 107 خطط.

ووبّخ زعلان الشركة البرتغالية المكلفة بإنجاز الشطر الأول الرابط بين وادي سلي ـ بوزغاية المندرج ضمن مشروع الطريق السيار تنس ـ الشلف على مسافة 54 كلم. لتسببها في تأخر وتيرة الأشغال وعدم تجاوبها مع توجيهات الوزارة الوصية، مهددا القائم المباشر على الشركة بإلغاء العقد ومنحه لشركة جزائرية أخرى لها نية العمل لإتمام الشطر الأول منه في ظرف لا يتعدى 5 أشهر. وانتقد وزير القطاع نسبة الأشغال التي لم تتخط حاجز 17 بالمائة، فيما كان مقررا إتمام المشروع في آجال 36 شهرا.