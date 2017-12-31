أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيارها لمشروع فيلم "ريح رباني" (الجزائر – فرنسا -قطر) للمخرج الجزائري مرزاق علواش للحصول على دعم من برنامج المنح في دورة الخريف 2017 إضافة إلى الفيلم الوثائقي "ابن عمي الإنجليزي" (الجزائر، سويسرا، فرنسا، قطر) من إخراج كريم صياد.
وفيلم علواش يتناول مخططا يحيكه نور وأمين للهجومٍ على مصفاة بترول في الصحارى الجزائرية، ولكن لا تسير الأمور كما يتمنيان.
وتم اختيار 35 مشروعاً لصناع أفلام يخوضون تجاربهم الإخراجية الأولى أو الثانية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومختلف أرجاء العالم بهدف دعم الجيل القادم من المواهب السينمائية. ومن بين هذه المشاريع، حصلت 7 أفلام لصناع أفلام قطريين و22 فيلماً لمخرجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منح. وتأكيداً على دور المرأة في صناعة الأفلام، ضمت قائمة الأفلام 18 مشروعاً لمخرجات نساء.
وتضم قائمة المشاريع التي حصلت على منح في دورة الخريف لهذا العام، مشاريع من الجزائر، الأرجنتين، تشيلي، مصر، هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، صربيا، سوريا، تونس، المملكة المتحدة إلى جانب المخرجين القطريين.
وتبدأ الدورة التالية في 10 يناير 2018، وتغلق عند منتصف الليل في 22 يناير 2018. وقالت فاطمة الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام خلال إعلانها عن المشاريع التي حصلت على منح في دورة الخريف لعام 2017: "يعدّ دعم المواهب الواعدة من العالم، وخصوصاً من الدول العربية، من المهام الرئيسية التي تلتزم المؤسسة بإنجازها، حيث نواصل دعم الجيل القادم من صناع الأفلام بهدف تعزيز ثقافة سرد القصص. ويأتي دعمنا لصناع الأفلام من قطر والدول العربية لتسليط الضوء على الأصوات السينمائية المميزة وإبراز هويتنا الثقافية والاحتفاء بقيمنا المشتركة".
وقد دعمت مؤسسة الدوحة للأفلام حتى الآن أكثر من 380 فيلم من 63 بلداً من ضمنها 310 فيلم من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج من خلال برنامج المنح. ومن بين هذه الأفلام دعمت المؤسسة 26 فيلماً لمخرجين قطريين إلى جانب 23 فيلماً آخر حظيت بالدعم من خلال صندوق الفيلم القطري.
ومن المشاريع التي نالت فرصة الدعم "2030" (قطر) للمخرج علي السليطي، فيلم رسومٍ متحرّكة عن طلابٍ قطريين مغتربين. و"تحت الكثبان" (قطر) من إخراج محمد الإبراهيمي، و"أرض الزعفران" (المغرب ـ قطر) لياسين الإدريسي.
ومن الأفلام الوثائقية "فتى الزاوية" (فلسطين ـ المملكة المتحدة ـ قطر) للمخرج عمر الخيري، يتناول حياة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد. ومن الافلام التجريبية "أنا، حمّص" (لبنان ـ كندا ـ قطر) من إخراج روان ناصيف. ومن الأفلام القصيرة "شاشة مقسّمة" (قطر) من إخراج نادية الخاطر، فهد الخاطر، و"االبكمة" (قطر) لثامر آل ثاني.
وقد حصل خمسة عشر فيلماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منح في مرحلة الإنتاج، وهي:
"الكلب مات" (لبنان، قطر) من إخراج ساره فرنسيس و"نورا في بلاد العجائب" (تونس، فرنسا، قطر) من إخراج هند بوجمعة و"القديس المجهول" (المغرب، قطر) من إخراج علاء الدين الجم.
ومن الأفلام الوثائقية "فوضى" (سوريا، النمسا، لبنان، قطر) من إخراج سارة فتاحي. و"مشرّد في الجنة" (فلسطين، ألمانيا، قطر) من إخراج خالد جرار. و"المعلقات" (المغرب، قطر) من إخراج مريم عادو. و"المفقودون" (لبنان، المملكة المتحدة، قطر) من إخراج ياسمين فضة. و"تحت التحت" (لبنان، ألمانيا، قطر) من إخراج سارة قصقص.
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"ريح رباني" لعلواش يحصل على دعم مؤسسة الدوحة للأفلام
آسيا.ش
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيارها لمشروع فيلم "ريح رباني" (الجزائر – فرنسا -قطر) للمخرج الجزائري مرزاق علواش للحصول على دعم من برنامج المنح في دورة الخريف 2017 إضافة إلى الفيلم الوثائقي "ابن عمي الإنجليزي" (الجزائر، سويسرا، فرنسا، قطر) من إخراج كريم صياد.
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وتم اختيار 35 مشروعاً لصناع أفلام يخوضون تجاربهم الإخراجية الأولى أو الثانية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومختلف أرجاء العالم بهدف دعم الجيل القادم من المواهب السينمائية. ومن بين هذه المشاريع، حصلت 7 أفلام لصناع أفلام قطريين و22 فيلماً لمخرجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منح. وتأكيداً على دور المرأة في صناعة الأفلام، ضمت قائمة الأفلام 18 مشروعاً لمخرجات نساء.
وتضم قائمة المشاريع التي حصلت على منح في دورة الخريف لهذا العام، مشاريع من الجزائر، الأرجنتين، تشيلي، مصر، هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، صربيا، سوريا، تونس، المملكة المتحدة إلى جانب المخرجين القطريين.
وتبدأ الدورة التالية في 10 يناير 2018، وتغلق عند منتصف الليل في 22 يناير 2018. وقالت فاطمة الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام خلال إعلانها عن المشاريع التي حصلت على منح في دورة الخريف لعام 2017: "يعدّ دعم المواهب الواعدة من العالم، وخصوصاً من الدول العربية، من المهام الرئيسية التي تلتزم المؤسسة بإنجازها، حيث نواصل دعم الجيل القادم من صناع الأفلام بهدف تعزيز ثقافة سرد القصص. ويأتي دعمنا لصناع الأفلام من قطر والدول العربية لتسليط الضوء على الأصوات السينمائية المميزة وإبراز هويتنا الثقافية والاحتفاء بقيمنا المشتركة".
وقد دعمت مؤسسة الدوحة للأفلام حتى الآن أكثر من 380 فيلم من 63 بلداً من ضمنها 310 فيلم من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج من خلال برنامج المنح. ومن بين هذه الأفلام دعمت المؤسسة 26 فيلماً لمخرجين قطريين إلى جانب 23 فيلماً آخر حظيت بالدعم من خلال صندوق الفيلم القطري.
ومن المشاريع التي نالت فرصة الدعم "2030" (قطر) للمخرج علي السليطي، فيلم رسومٍ متحرّكة عن طلابٍ قطريين مغتربين. و"تحت الكثبان" (قطر) من إخراج محمد الإبراهيمي، و"أرض الزعفران" (المغرب ـ قطر) لياسين الإدريسي.
ومن الأفلام الوثائقية "فتى الزاوية" (فلسطين ـ المملكة المتحدة ـ قطر) للمخرج عمر الخيري، يتناول حياة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد. ومن الافلام التجريبية "أنا، حمّص" (لبنان ـ كندا ـ قطر) من إخراج روان ناصيف. ومن الأفلام القصيرة "شاشة مقسّمة" (قطر) من إخراج نادية الخاطر، فهد الخاطر، و"االبكمة" (قطر) لثامر آل ثاني.
وقد حصل خمسة عشر فيلماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منح في مرحلة الإنتاج، وهي:
"الكلب مات" (لبنان، قطر) من إخراج ساره فرنسيس و"نورا في بلاد العجائب" (تونس، فرنسا، قطر) من إخراج هند بوجمعة و"القديس المجهول" (المغرب، قطر) من إخراج علاء الدين الجم.
ومن الأفلام الوثائقية "فوضى" (سوريا، النمسا، لبنان، قطر) من إخراج سارة فتاحي. و"مشرّد في الجنة" (فلسطين، ألمانيا، قطر) من إخراج خالد جرار. و"المعلقات" (المغرب، قطر) من إخراج مريم عادو. و"المفقودون" (لبنان، المملكة المتحدة، قطر) من إخراج ياسمين فضة. و"تحت التحت" (لبنان، ألمانيا، قطر) من إخراج سارة قصقص.