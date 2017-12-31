قضى الفنان الكوميدي، أحمد بن حصير أكثر من 15 يوما بالمستشفى الفرنسي الأوربي، حيث اضطر للمكوث هناك بعد الوعكة الصحية التي أصيب بها.
وصرح مجسد دور "جنرال" في فيلم "سنوات الإشهار" لعميد الكوميديا الجزائرية الفنان عثمان عريوات والذي سيعرض قريبا، في اتصال مع "الشروق"، أنه غادر المستشفى الفرنسي الأوروبي قبل أيام قليلة، وأنه يواصل العلاج عن بعد، وفي سياق متصل أكد صاحب السلسلة الفكاهية "مول الشاش"، الذي يقيم بمدينة مارسيليا الفرنسية، أنه سيكون قريبا في الجزائر من أجل حضور العرض الشرفي لفيلم "سنوات الإشهار" الذي اختاره الفنان عثمان عريوات لتقمص أحد أدوار البطولة فيه، مشيرا إلى أنه يتم وضع آخر "الرتوشات" من أجل عرض الفيلم، مشيرا إلى أن العرض الشرفي سيكون يوم 20 جانفي القادم.
واعتبر احمد بن حصير، الذي يعاني منذ سنوات من البطالة الفنية بسبب التهميش والمحسوبية التي ينتهجها التلفزيون الجزائري في إنتاج الأعمال الفنية ومنحها، الفيلم سيفتح له أبواب الظهور من جديد بعد اختفائه عن الشاشة الصغيرة في السنوات الأخيرة.
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بن حصير يغادر المستشفى ويكشف للشروق دوره في "سنوات الإشهار"
شكرا لعثمان عريوات على منحي دور "الجنرال" في فيلمه
وردة بوجملين
صحفية بقسم الحوارات والمتابعات بجريدة الشروق اليومي
قضى الفنان الكوميدي، أحمد بن حصير أكثر من 15 يوما بالمستشفى الفرنسي الأوربي، حيث اضطر للمكوث هناك بعد الوعكة الصحية التي أصيب بها.
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وصرح مجسد دور "جنرال" في فيلم "سنوات الإشهار" لعميد الكوميديا الجزائرية الفنان عثمان عريوات والذي سيعرض قريبا، في اتصال مع "الشروق"، أنه غادر المستشفى الفرنسي الأوروبي قبل أيام قليلة، وأنه يواصل العلاج عن بعد، وفي سياق متصل أكد صاحب السلسلة الفكاهية "مول الشاش"، الذي يقيم بمدينة مارسيليا الفرنسية، أنه سيكون قريبا في الجزائر من أجل حضور العرض الشرفي لفيلم "سنوات الإشهار" الذي اختاره الفنان عثمان عريوات لتقمص أحد أدوار البطولة فيه، مشيرا إلى أنه يتم وضع آخر "الرتوشات" من أجل عرض الفيلم، مشيرا إلى أن العرض الشرفي سيكون يوم 20 جانفي القادم.
واعتبر احمد بن حصير، الذي يعاني منذ سنوات من البطالة الفنية بسبب التهميش والمحسوبية التي ينتهجها التلفزيون الجزائري في إنتاج الأعمال الفنية ومنحها، الفيلم سيفتح له أبواب الظهور من جديد بعد اختفائه عن الشاشة الصغيرة في السنوات الأخيرة.