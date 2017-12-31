آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
-
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
-
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
-
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
-
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
-
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
-
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
وزير المجاهدين يؤكد:
استرجاع الجماجم في مرحلة التجسيد
أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أن ملف استعادة جماجم المقاومين الجزائريين من متحف باريس انتقل من المرحلة التقنية إلى مرحلة التجسيد دون تقديم موعد لتسلمها.
وجاء ذلك في رد منه على سؤال كتابي للنائب عن الإتحاد من اجل العدالة والنهضة والبناء لخضر بن خلاف، حول المحطة التي وصلتها إجراءات استعادة جماجم شهداء المقاومة.
ووفق الوزير فإن القضية مرت بمرحلة أولى تقنية، من خلال الاتصالات ثم إجراء محادثات مع الجانب الفرنسي بشأن الموضوع "ونعمل اليوم لمرحلة تجسيد الإجراءات التي يجب اتخاذها، لاسترجاع رفات الشهداء وإعادة دفنها على أرض الوطن".
وعقب النائب بن خلاف على رد وزير المجاهدين بالتأكيد أنه "كان غامضا كالعادة عكس الرئيس الفرنسي الذي كان رده أكثر وضوحا خلال زيارته للجزائر مؤخرا".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، بسن قانون يمكن من تسليم الجماجم بحكم أنها مدرجة حاليا ضمن "التراث الثقافي الفرنسي".
ولم يعلن الجانب الفرنسي لحد الآن عن أي خطوة في هذا الاتجاه.
02018/01/02 على 22:141
الشهداء الله يرحمهم ردونا الاموال المسروقة
محمد - الجزائر2018/01/02 على 22:552
نطلب من وزير المجاهدين مطالة فرنسا بتسلم الأرشيف و تمثال الزواف لأنه كذلك جزء من تاريخ الجزائر حتى نضعه بواد الحراش قلب العاصمة
محند2018/01/02 على 22:553
الشعب رجع سكولات وراه عمى من مزيرية لصوص والحقارين وانت تهدرلي على جماجم روح تنعس يرحم بوك