وزير المجاهدين يؤكد: استرجاع الجماجم في مرحلة التجسيد

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أن ملف استعادة جماجم المقاومين الجزائريين من متحف باريس انتقل من المرحلة التقنية إلى مرحلة التجسيد دون تقديم موعد لتسلمها.

وجاء ذلك في رد منه على سؤال كتابي للنائب عن الإتحاد من اجل العدالة والنهضة والبناء لخضر بن خلاف، حول المحطة التي وصلتها إجراءات استعادة جماجم شهداء المقاومة.

ووفق الوزير فإن القضية مرت بمرحلة أولى تقنية، من خلال الاتصالات ثم إجراء محادثات مع الجانب الفرنسي بشأن الموضوع "ونعمل اليوم لمرحلة تجسيد الإجراءات التي يجب اتخاذها، لاسترجاع رفات الشهداء وإعادة دفنها على أرض الوطن".

وعقب النائب بن خلاف على رد وزير المجاهدين بالتأكيد أنه "كان غامضا كالعادة عكس الرئيس الفرنسي الذي كان رده أكثر وضوحا خلال زيارته للجزائر مؤخرا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، بسن قانون يمكن من تسليم الجماجم بحكم أنها مدرجة حاليا ضمن "التراث الثقافي الفرنسي".

ولم يعلن الجانب الفرنسي لحد الآن عن أي خطوة في هذا الاتجاه.