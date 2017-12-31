بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر هزة أرضية بالبليدة

ضربت، مساء الثلاثاء، هزة أرضية منطقة عين جر بالبليدة شعر بها سكان المناطق المجاورة.

وحسب مركز البحث في الفيزياء والجيوفيزياء (كراغ)، الهزة كانت في حدود الساعة التاسعة و59 دقيقة مساء، بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر ومركزها بمنطقة واد جر جنوب غرب البليدة.

ولم تسجل فرق الحماية المدنية التي انتشرت بالمناطق التي مسها الزلزال أي خسائر بشرية أو مادية.