آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
-
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
-
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
-
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
-
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
-
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
-
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر
هزة أرضية بالبليدة
ضربت، مساء الثلاثاء، هزة أرضية منطقة عين جر بالبليدة شعر بها سكان المناطق المجاورة.
وحسب مركز البحث في الفيزياء والجيوفيزياء (كراغ)، الهزة كانت في حدود الساعة التاسعة و59 دقيقة مساء، بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر ومركزها بمنطقة واد جر جنوب غرب البليدة.
ولم تسجل فرق الحماية المدنية التي انتشرت بالمناطق التي مسها الزلزال أي خسائر بشرية أو مادية.
02018/01/02 على 22:171
و ما أكثرها الهزات في هذا العام، و في العاصمة تحديدا........
يوسف - médéa2018/01/02 على 22:242
سبحان الله توافق مع عيد الاجانب يبدو ان هذا غضب من الله وتذكير لمن آمن
02018/01/02 على 22:293
اللهم اغفر لنا و ارحمنا و توفنا مسلمين
سهام - كندا2018/01/02 على 22:294
...
:
اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك, عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك, اللهم ادفع عنا وعن اهل الجزائر البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد وفي الجزائر خاصة واجعل ما اصابهم خير ونعمة عليهم, اللهم احفظهم وانت خير الحافظين... آميـــــن !
حسان2018/01/02 على 22:445
حسينا بها في العاصمة الله يلطف ويستر
الموسطاش - dzair2018/01/02 على 23:086
هو إعادة لزلزال 31 أكتوبر 1988 الذي كانت شدته 5,4 في نفس المكان واد جر
عطافي - عين الدفلى2018/01/02 على 23:117
حسينا بها في مدينة العطاف بولاية عين الدفلى و لكن بشيء قليل ، ربي يسترنا ان شاء الله ربي يسلطها على الكفار و ينجي المسلمين .