بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر

هزة أرضية بالبليدة

date 2018/01/02 views 5322 comments 7
author-picture

icon-writer ع.ب

ضربت، مساء الثلاثاء، هزة أرضية منطقة عين جر بالبليدة شعر بها سكان المناطق المجاورة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وحسب مركز البحث في الفيزياء والجيوفيزياء (كراغ)، الهزة كانت في حدود الساعة التاسعة و59 دقيقة مساء، بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر ومركزها بمنطقة واد جر جنوب غرب البليدة.

ولم تسجل فرق الحماية المدنية التي انتشرت بالمناطق التي مسها الزلزال أي خسائر بشرية أو مادية.

icon-tags
  • print