سرقة "وهمية" لـ 20 بندقية من زاوية بوهران

عالجت محكمة جنح وهران، الثلاثاء، قضية الإبلاغ عن جريمة وهمية، معني بها كمتهمين شخصان قائمان على شؤون زاوية، بداعي تحرير شكوى وهمية عن سرقة 20 بندقية تخص الاستعراض الفولكلوري.

حيثيات الملف، بدأت عن طريق شكوى موقعة من طرف القائم على شؤون زاوية دائمة بقلب وهران، مفادها أنه تمت سرقت 20 بندقية تخص الاستعراض الفولكلوري من الزاوية، لتفح مصالح الأمن تحقيقا تبين أن البندقيات لم تسرق، بدليل تصريح معاون صاحب الشكوى أنه هو من جمع البندقيات من مكانها.

وعليه، أفاد المتابع الرئيسي عند توقيع الشكوى بأنه لم يكن يعلم أن معاونه قد غيّر مكان البندقيات.

ليلتمس في حقهما وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة، في حق المتابعين.