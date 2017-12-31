حجز معدات تنقيب عن الذهب توقيف 9 مهربين ببرج باجي مختار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، ببرج باجي مختار، (09) مهربين وحجزت شاحنة محملة بـ (09) أطنان من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب، حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في سياق ذي صلة، ضبط حرس الحدود (100) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) أشخاص بكل من تلمسان، وميلة وسكيكدة، وحجزوا سلاحين (02) ناريين و(2500) خرطوشة من مختلف العيارات و(12,2) كيلوغرام من المواد المستعملة في صناعة الخراطيش.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والأغواط والطارف وباتنة.