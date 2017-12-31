قالت شركة السلاح الإسرائيلية المملوكة للدولة "رافائيل"، الأربعاء، إن وزارة الدفاع الهندية ألغت صفقة لشراء صواريخ سبايك الموجهة المضادة للدبابات، دون أن تذكر سبب هذا الإلغاء.
وكانت الصفقة بقيمة نحو 500 مليون دولار وجاء إعلان إلغائها قبل أسبوعين فقط من زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهند.
وتعززت العلاقات بين البلدين منذ تولي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السلطة عام 2014 واتسع التعاون التجاري متجاوزاً الروابط الدفاعية القائمة بينهما منذ فترة طويلة.
وأصبح مودي أول رئيس وزراء للهند يزور تل أبيب أثناء فترة ولايته في الصيف الماضي ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى الهند يوم 14 جانفي.
وقالت الشركة الإسرائيلية: "تأسف رافائيل للقرار وتظل ملتزمة بالتعاون مع وزارة الدفاع الهندية وبإستراتيجيتها القائمة على مواصلة العمل في الهند، وهي سوق مهمة، مثلما تفعل منذ أكثر من عقدين لتزويد الهند بالأنظمة الأكثر تطوراً وتقدماً".
وتابعت الشركة التي سيرافق رئيسها التنفيذي نتنياهو في زيارته أن قرار إلغاء الصفقة اتخذ قبل توقيع العقد النهائي وعلى الرغم من وفائها بجميع المطالب.
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الهند تلغي صفقة لشراء صواريخ إسرائيلية
رويترز - الشروق أونلاين
قالت شركة السلاح الإسرائيلية المملوكة للدولة "رافائيل"، الأربعاء، إن وزارة الدفاع الهندية ألغت صفقة لشراء صواريخ سبايك الموجهة المضادة للدبابات، دون أن تذكر سبب هذا الإلغاء.
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وكانت الصفقة بقيمة نحو 500 مليون دولار وجاء إعلان إلغائها قبل أسبوعين فقط من زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهند.
وتعززت العلاقات بين البلدين منذ تولي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السلطة عام 2014 واتسع التعاون التجاري متجاوزاً الروابط الدفاعية القائمة بينهما منذ فترة طويلة.
وأصبح مودي أول رئيس وزراء للهند يزور تل أبيب أثناء فترة ولايته في الصيف الماضي ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى الهند يوم 14 جانفي.
وقالت الشركة الإسرائيلية: "تأسف رافائيل للقرار وتظل ملتزمة بالتعاون مع وزارة الدفاع الهندية وبإستراتيجيتها القائمة على مواصلة العمل في الهند، وهي سوق مهمة، مثلما تفعل منذ أكثر من عقدين لتزويد الهند بالأنظمة الأكثر تطوراً وتقدماً".
وتابعت الشركة التي سيرافق رئيسها التنفيذي نتنياهو في زيارته أن قرار إلغاء الصفقة اتخذ قبل توقيع العقد النهائي وعلى الرغم من وفائها بجميع المطالب.