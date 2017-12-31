أعلنت النرويج، الأربعاء، أنها علقت صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب تورطها في حرب اليمن، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان، إن "تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيراً وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني".
وتشارك الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية ويتدخل في اليمن منذ مارس 2015. وقد أسفر عن سقوط أكثر من 8750 قتيلاً، حسب منظمة الصحة العالمية.
وقالت أوسلو، أن تعليق صادرات الأسلحة الذي أقر في 19 ديسمبر الماضي هو إجراء وقائي إذ أن لا شيء يشير إلى أن أسلحة نرويجية استخدمت في اليمن.
وفي 2016، ارتفعت مبيعات الأسلحة النرويجية إلى الإمارات بمقدار الضعف تقريباً بالمقارنة عن السنة التي سبقت، وبلغت قيمتها 79 مليون كورون (نحو ثمانية ملايين أورو بالسعر الحالي).
وتؤكد النرويج، أنها لا تبيع السعودية أيضاً، أسلحة، وفقاً لفرانس برس.
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بسبب حرب اليمن
النرويج تعلق صادرات الأسلحة للإمارات
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت النرويج، الأربعاء، أنها علقت صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب تورطها في حرب اليمن، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
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وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان، إن "تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيراً وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني".
وتشارك الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية ويتدخل في اليمن منذ مارس 2015. وقد أسفر عن سقوط أكثر من 8750 قتيلاً، حسب منظمة الصحة العالمية.
وقالت أوسلو، أن تعليق صادرات الأسلحة الذي أقر في 19 ديسمبر الماضي هو إجراء وقائي إذ أن لا شيء يشير إلى أن أسلحة نرويجية استخدمت في اليمن.
وفي 2016، ارتفعت مبيعات الأسلحة النرويجية إلى الإمارات بمقدار الضعف تقريباً بالمقارنة عن السنة التي سبقت، وبلغت قيمتها 79 مليون كورون (نحو ثمانية ملايين أورو بالسعر الحالي).
وتؤكد النرويج، أنها لا تبيع السعودية أيضاً، أسلحة، وفقاً لفرانس برس.