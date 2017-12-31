سوق الجملة بالكاليتوس تطبيق نظام الدفع والدخول الآلي ابتداء من الثلاثي الأول 2018

علم لدى مديرية مؤسسة تسيير المذابح ومسمكة الجزائر العاصمة، الثلاثاء، أنه ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2018 سيتم إطلاق نظام الدفع والدخول الآلي لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالجزائر العاصمة.

وأكد المدير العام لهذه المؤسسة رضا عطاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "سيتم إطلاق نظام الدفع والدخول الآلي لسوق الجملة بالكاليتوس ابتداء من الثلاثي الأول 2018 بهدف زيادة المداخيل بالنظر إلى العدد المتزايد لزبائنه، 80 بالمائة منهم تجار يقصدونه من أجل التموين من مختلف ولايات الوطن".

وفي هذا الصدد صرح السيد عطاب "أن سوق الجملة للفواكه والخضر بالكاليتوس التي تعرف يوميا "تدفقا كبيرا" للتجار والفلاحين والباعة من مختلف ولايات الوطن قد حقق سنة 2017 رقم أعمال بلغ 120 مليون دج منها 90 مليونا فوائد حققت من عمليات الدفع من أجل الدخول الى السوق"، مضيفا أنه اعتمادا على نظام الدفع الآلي فإن المداخيل السنوية ستصبح أهم بكثير.

وتتطلع مؤسسة تسيير المذابح ومسمكة الجزائر العاصمة التي تسير النشاطات المرتبطة بالمذابح وسوق الجملة للعاصمة إلى تسليم منشآت قاعدية أخرى للتمكن من استقبال جميع زبائنها وبالتالي "تفادي انتشار الأسواق الفوضوية".

كما يرى ذات المسؤول أن نشاطات سوق الجملة بالكاليتوس ومذبح حسين داي "يمكن توسيعهما وتحقيق رقم أعمال أهم بكثير في حالة تزويدهما بهياكل قاعدية (فضاءات ومخازن وأرضيات...)".

واعتبر المتحدث أن مؤسسة تسيير المذابح ومسمكة الجزائر العاصمة (التي تسير هذين النشاطين) تعد مؤسسة تجارية "حقيقية" تتمتع بخبرة في تسيير سوق للفواكه والخضر ومسمكة ومذبح، داعيا إلى تزويدها بالمزيد من الهياكل القاعدية من أجل تطويرها.