تمكن 08 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة من بينهم 03 تلاميذ من عين تموشنت، الثلاثاء، من الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط بإسبانيا في عملية حرقة تعتبر الأولى من نوعها خلال السنة الجارية 2018.
وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على إحدى العائلات عقب ورود مكالمة هاتفية لتلميذ مرشَح لشهادة البكالوريا يدعى فيصل، وحسب احد أفراد العائلة فإن التلميذ اتصل بهم، صبيحة الثلاثاء يطلعهم من خلالها على أنه بلغ رفقة اثنين آخرين، واحد من عين تموشنت، والثاني من بني صاف و5 أشخاص آخرين ينحدرون من وهران الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في رحلة حرقة على متن زورق مطاطي، إذ أكدت مصادر الشروق -نقلا عن تصريحات التلميذ فيصل- أن المعني بالأمر ومن معه أقلعوا ليلة الفاتح جانفي في حدود الساعة الواحدة صباحا انطلاقا من شاطئ مالوس، على متن زورق مطاطي.
وقد أبحر المعنيون لمدة 12 ساعة كاملة في عرض البحر، قبل أن يصلوا المياه الإقليمية الاسبانية، أين تسللوا نحو الأراضي الاسبانية وقد استغل هؤلاء الحراقة حسب تصريحات التلميذ نقلا عن عائلته هدوء البحر وانشغال الحراس باحتفالات رأس السنة الميلادية للإقلاع باتجاه اسبانيا.
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3 مرشَحين للبكالوريا يبحرون سرا نحو إسبانيا بعين تموشنت
أميـن بلحية
تمكن 08 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة من بينهم 03 تلاميذ من عين تموشنت، الثلاثاء، من الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط بإسبانيا في عملية حرقة تعتبر الأولى من نوعها خلال السنة الجارية 2018.
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وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على إحدى العائلات عقب ورود مكالمة هاتفية لتلميذ مرشَح لشهادة البكالوريا يدعى فيصل، وحسب احد أفراد العائلة فإن التلميذ اتصل بهم، صبيحة الثلاثاء يطلعهم من خلالها على أنه بلغ رفقة اثنين آخرين، واحد من عين تموشنت، والثاني من بني صاف و5 أشخاص آخرين ينحدرون من وهران الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في رحلة حرقة على متن زورق مطاطي، إذ أكدت مصادر الشروق -نقلا عن تصريحات التلميذ فيصل- أن المعني بالأمر ومن معه أقلعوا ليلة الفاتح جانفي في حدود الساعة الواحدة صباحا انطلاقا من شاطئ مالوس، على متن زورق مطاطي.
وقد أبحر المعنيون لمدة 12 ساعة كاملة في عرض البحر، قبل أن يصلوا المياه الإقليمية الاسبانية، أين تسللوا نحو الأراضي الاسبانية وقد استغل هؤلاء الحراقة حسب تصريحات التلميذ نقلا عن عائلته هدوء البحر وانشغال الحراس باحتفالات رأس السنة الميلادية للإقلاع باتجاه اسبانيا.