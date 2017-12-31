أقلعوا بواسطة "بوطي" ليلة رأس السنة

3 مرشَحين للبكالوريا يبحرون سرا نحو إسبانيا بعين تموشنت

date 2018/01/03 views 238 comments 0
author-picture

icon-writer أميـن بلحية

تمكن 08 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة من بينهم 03 تلاميذ من عين تموشنت، الثلاثاء، من الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط بإسبانيا في عملية حرقة تعتبر الأولى من نوعها خلال السنة الجارية 2018.

icon-links تغطيات ذات صلة

وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على إحدى العائلات عقب ورود مكالمة هاتفية لتلميذ مرشَح لشهادة البكالوريا يدعى فيصل، وحسب احد أفراد العائلة فإن التلميذ اتصل بهم، صبيحة الثلاثاء يطلعهم من خلالها على أنه بلغ رفقة اثنين آخرين، واحد من عين تموشنت، والثاني من بني صاف و5 أشخاص آخرين ينحدرون من وهران الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في رحلة حرقة على متن زورق مطاطي، إذ أكدت مصادر الشروق -نقلا عن  تصريحات التلميذ فيصل- أن المعني بالأمر ومن معه أقلعوا ليلة الفاتح جانفي في حدود الساعة الواحدة صباحا انطلاقا من شاطئ مالوس، على متن زورق مطاطي.

وقد أبحر المعنيون لمدة 12 ساعة كاملة في عرض البحر، قبل أن يصلوا المياه الإقليمية الاسبانية، أين تسللوا نحو الأراضي الاسبانية وقد استغل هؤلاء الحراقة حسب تصريحات التلميذ نقلا عن عائلته هدوء البحر وانشغال الحراس باحتفالات رأس السنة الميلادية للإقلاع باتجاه اسبانيا.

icon-tags
  • print