بمناسبة تأمين احتفالات نهاية السنة شرطة سكيكدة تحجز 1500 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، في إطار مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وتبعا للمخطط العملياتي المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة تأمين احتفالات نهاية السنة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط على مستوى محطة نقل المسافرين محمد بوضياف.

حيث تعود تفاصيل القضية - حسب بيان صحفي لخلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه- إلى معلومات عن نشاط شبكة إجرامية، وفور ذلك تم وضع خطة محكمة من طرف قوات الشرطة أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 26 و29 سنة. وبعد إخضاعهم لعملية التفتيش عثر بحوزتهم على كمية من المؤثرات العقلية المقدر عددها بـ 1500 قرص مهلوس، كما تم حجز 4500 دج من عائدات الترويج ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة لاستكمال التحقيق.

وبعد إنجاز ملف الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.

.. وأمن عين الدفلى يحجز 900 قرص مهلوس ويوقف مشتبها فيهما

كما تمكنت المصالح الولائية للشرطة القضائية بعين الدفلى من حجز 900 قرص مهلوس من نوع "بريقابالين" وقطعة من المخدرات، مع استرجاع مبلغ مالي قدره 41 ألف دج.

حيثيات القضية تعود إلى الاستغلال الأمثل للمعلومة والتخطيط المتميز من خلال ضبط خطة محكمة، أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما كانا بصدد الترويج هاته السموم بوسط مدينة عين الدفلى، حيث تم اقتيادهما للمصلحة لاستكمال التحقيق.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بموضوع الحيازة بطريقة غير شرعية للمؤثرات العقلية قصد الترويج والبيع.