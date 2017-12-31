باشر قاضي تحقيق "الغرفة 11" لدى محكمة سيدي محمد في العاصمة التحقيق في قضية تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، الانتقام والتهديد والترهيب والإدلاء بإقرارات كاذبة والسرقة، التي تورط فيها كل من رئيس بلدية باب الزوار الذي كان آنذاك رئيسا بالنيابة، نائب مكلف بالشؤون الاجتماعية، نائب مكلف بالشؤون الرياضية والثقافية، عضو بالمجلس البلدي والأمين العام للبلدية، حيث أمر بوضع جميع المتهمين تحت الرقابة القضائية.
وحسب مصدر مطلع لـ"الشروق"، فإن ملابسات القضية انفجرت من خلال الشكوى التي رفعها عضوان سابقان بالمجلس البلدي ومندوبان دائمان بملحقة "الجرف" على مستوى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الدار البيضاء في 19 جانفي 2017، مفادها تعرضهما للتهديد من طرف المتهمين، بعد أن أدليا بتصريحاتهما ضد رئيس البلدية خلال استدعائهما للشهادة في قضية جناية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مشيرين إلى أنه زوال يوم 10 نوفمبر 2016، تقدم المتهمان إلى ملحقة الجرف، حيث ما إن فتح الشاهد في القضية الباب حتى قاموا بكسر أقفال مكتب الضحيتين، وأخذوا الملفات وأجهزة الإعلام الآلي والأختام الخاصة بهما، كما غيروا أقفال المكتبين.
وأشارت الضحية رئيسة اللجنة الاجتماعية المكلفة بملفات البيوت الهشة، أنها تعرضت للضغط يوما قبل اقتحام مكتبها، حيث طالبها المتهم رئيس بلدية باب الزوار بتسليمه الملفات والقوائم المعنية بالترحيل، وأخطرها بالأمر عن طريق المحضر القضائي، تنفيذا لبرقية صادرة عن الوالي المنتدب للدار البيضاء، وأضافت الضحية أن "المير" امتنع عن تسليمها نسخة من هذه الأخيرة، ما جعلها ترفض منحه قائمة العائلات المعنية بالترحيل، حيث ارتابت في التلاعب بالقائمة، من خلال إضافة حيّين آخرين لم يكونا ضمن المرحلين المدونة أسماؤهم في برقية الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، كما أوضحت أن المتهمين كانوا يسعون من خلال ذلك إلى الاستيلاء عن طريق الغش على قطعتين أرضيتين بعد ترحيل سكانهما.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1الشروع في إنتاج أغلى بهار في العالم بباتنة
2جرحى.. انهيارات صخرية ومرعبون بسبب الزلزال في 3 ولايات
3سواح أجانب يقعون في سحر واحة تاغيت
4إحباط تهريب 20 ألف أورو في مطار هواري بومدين من قبل فرنسي
5تطبيق نظام الدفع والدخول الآلي ابتداء من الثلاثي الأول 2018
Français English
الرأي
جمال لعلامي
"ما يحشموا..ما يخافوا"!
رشيد ولد بوسيافة
دماء الأطبّاء تسيل يا حسبلاوي!
أبو بكر خالد سعد الله
الأستاذ بِيدْرُو: بِكَ لغةُ الضادِ تفتخرُ!
حبيب راشدين
ربيع فارس في خريف ولاية الفقيه؟
صالح عوض
التأويل والتقتيل
جمال لعلامي
المال السايب يعلم السرقة!
قادة بن عمار
الوزير.. وربع الساعة الأخير!
سليم قلالة
من حقهم أن يفرحوا...
جمال لعلامي
اللهم اجعله خيرا!
صالح عوض
لا نتلقى دروسا من أمريكا
الفيديو
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
بتهمتي اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة
التلاعب بتوزيع السكن يجرّ "مير" باب الزوار ومساعديه إلى التحقيق القضائي!
حورية. ب
باشر قاضي تحقيق "الغرفة 11" لدى محكمة سيدي محمد في العاصمة التحقيق في قضية تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، الانتقام والتهديد والترهيب والإدلاء بإقرارات كاذبة والسرقة، التي تورط فيها كل من رئيس بلدية باب الزوار الذي كان آنذاك رئيسا بالنيابة، نائب مكلف بالشؤون الاجتماعية، نائب مكلف بالشؤون الرياضية والثقافية، عضو بالمجلس البلدي والأمين العام للبلدية، حيث أمر بوضع جميع المتهمين تحت الرقابة القضائية.
تغطيات ذات صلة
إحباط تهريب 20 ألف أورو في مطار هواري بومدين من قبل فرنسي
التلاعب بتوزيع السكن يجرّ "مير" باب الزوار ومساعديه إلى التحقيق القضائي!
أم تحترف السطو على المنازل رفقة بناتها الثلاث بالشلف
وفاة سيدة وابنتيها اختناقا بالغاز بالدواودة في تيبازة
جرحى.. انهيارات صخرية ومرعبون بسبب الزلزال في 3 ولايات
وحسب مصدر مطلع لـ"الشروق"، فإن ملابسات القضية انفجرت من خلال الشكوى التي رفعها عضوان سابقان بالمجلس البلدي ومندوبان دائمان بملحقة "الجرف" على مستوى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الدار البيضاء في 19 جانفي 2017، مفادها تعرضهما للتهديد من طرف المتهمين، بعد أن أدليا بتصريحاتهما ضد رئيس البلدية خلال استدعائهما للشهادة في قضية جناية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مشيرين إلى أنه زوال يوم 10 نوفمبر 2016، تقدم المتهمان إلى ملحقة الجرف، حيث ما إن فتح الشاهد في القضية الباب حتى قاموا بكسر أقفال مكتب الضحيتين، وأخذوا الملفات وأجهزة الإعلام الآلي والأختام الخاصة بهما، كما غيروا أقفال المكتبين.
وأشارت الضحية رئيسة اللجنة الاجتماعية المكلفة بملفات البيوت الهشة، أنها تعرضت للضغط يوما قبل اقتحام مكتبها، حيث طالبها المتهم رئيس بلدية باب الزوار بتسليمه الملفات والقوائم المعنية بالترحيل، وأخطرها بالأمر عن طريق المحضر القضائي، تنفيذا لبرقية صادرة عن الوالي المنتدب للدار البيضاء، وأضافت الضحية أن "المير" امتنع عن تسليمها نسخة من هذه الأخيرة، ما جعلها ترفض منحه قائمة العائلات المعنية بالترحيل، حيث ارتابت في التلاعب بالقائمة، من خلال إضافة حيّين آخرين لم يكونا ضمن المرحلين المدونة أسماؤهم في برقية الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، كما أوضحت أن المتهمين كانوا يسعون من خلال ذلك إلى الاستيلاء عن طريق الغش على قطعتين أرضيتين بعد ترحيل سكانهما.