التماس 6 أشهر حبسا في حقه رفقة رعيّة إفريقي إحباط تهريب 20 ألف أورو في مطار هواري بومدين من قبل فرنسي

أوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين رعية من جنسية فرنسية، بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة قيمته 20 ألف أورو، أي ما يعادل 400 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، حاول تمريرها منذ يومين بطريقة غير قانونية، ولم يبلغ عنها لدى مكتب التصريحات الجمركية، حيث عثرت عليها مصالح الجمارك خلال عملية المراقبة الروتينية بالمطار الدولي بين أغراضه الشخصية، وهو بصدد مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا.

وعلى أساس ذلك تمّ تقديمه للمحاكمة أمام السلطات القضائية بمحكمة الجنح في الدار البيضاء، عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهو ما فسره الرعية الفرنسي خلال سماع أقواله في الموضوع أمس من قبل القاضي بجهله القوانين المعمول بها في الجزائر، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف قيمة المخالفة.

من جهة أخرى، التمس، الأربعاء، وكيل الجمهورية نفس العقوبة لرعية ثان يحمل جنسية إفريقية، بعد ضبط مبلغ مالي قيمته 7900 أورو بحوزته هو الآخر، خلال سفره نحو بلد أوروبي عبر المطار، من دون أن يقوم بالإجراءات الخاصة فيما يتعلق بحركة الصرف عن طريق التصريح ودفع المستحقات المالية المترتبة عن عملية تمرير العملة، وهو ما استدعى تحويله للتحقيق الأمني والمحاكمة، حيث مثل الأربعاء أمام المحكمة بعد سماعه من قبل وكيل الجمهورية بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي.