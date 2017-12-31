أوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين رعية من جنسية فرنسية، بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة قيمته 20 ألف أورو، أي ما يعادل 400 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، حاول تمريرها منذ يومين بطريقة غير قانونية، ولم يبلغ عنها لدى مكتب التصريحات الجمركية، حيث عثرت عليها مصالح الجمارك خلال عملية المراقبة الروتينية بالمطار الدولي بين أغراضه الشخصية، وهو بصدد مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا.
وعلى أساس ذلك تمّ تقديمه للمحاكمة أمام السلطات القضائية بمحكمة الجنح في الدار البيضاء، عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهو ما فسره الرعية الفرنسي خلال سماع أقواله في الموضوع أمس من قبل القاضي بجهله القوانين المعمول بها في الجزائر، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف قيمة المخالفة.
من جهة أخرى، التمس، الأربعاء، وكيل الجمهورية نفس العقوبة لرعية ثان يحمل جنسية إفريقية، بعد ضبط مبلغ مالي قيمته 7900 أورو بحوزته هو الآخر، خلال سفره نحو بلد أوروبي عبر المطار، من دون أن يقوم بالإجراءات الخاصة فيما يتعلق بحركة الصرف عن طريق التصريح ودفع المستحقات المالية المترتبة عن عملية تمرير العملة، وهو ما استدعى تحويله للتحقيق الأمني والمحاكمة، حيث مثل الأربعاء أمام المحكمة بعد سماعه من قبل وكيل الجمهورية بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1الشروع في إنتاج أغلى بهار في العالم بباتنة
2جرحى.. انهيارات صخرية ومرعبون بسبب الزلزال في 3 ولايات
3سواح أجانب يقعون في سحر واحة تاغيت
4إحباط تهريب 20 ألف أورو في مطار هواري بومدين من قبل فرنسي
5تطبيق نظام الدفع والدخول الآلي ابتداء من الثلاثي الأول 2018
Français English
الرأي
جمال لعلامي
"ما يحشموا..ما يخافوا"!
رشيد ولد بوسيافة
دماء الأطبّاء تسيل يا حسبلاوي!
أبو بكر خالد سعد الله
الأستاذ بِيدْرُو: بِكَ لغةُ الضادِ تفتخرُ!
حبيب راشدين
ربيع فارس في خريف ولاية الفقيه؟
صالح عوض
التأويل والتقتيل
جمال لعلامي
المال السايب يعلم السرقة!
قادة بن عمار
الوزير.. وربع الساعة الأخير!
سليم قلالة
من حقهم أن يفرحوا...
جمال لعلامي
اللهم اجعله خيرا!
صالح عوض
لا نتلقى دروسا من أمريكا
الفيديو
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
التماس 6 أشهر حبسا في حقه رفقة رعيّة إفريقي
إحباط تهريب 20 ألف أورو في مطار هواري بومدين من قبل فرنسي
مريم. ز
أوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين رعية من جنسية فرنسية، بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة قيمته 20 ألف أورو، أي ما يعادل 400 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، حاول تمريرها منذ يومين بطريقة غير قانونية، ولم يبلغ عنها لدى مكتب التصريحات الجمركية، حيث عثرت عليها مصالح الجمارك خلال عملية المراقبة الروتينية بالمطار الدولي بين أغراضه الشخصية، وهو بصدد مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا.
تغطيات ذات صلة
إحباط تهريب 20 ألف أورو في مطار هواري بومدين من قبل فرنسي
التلاعب بتوزيع السكن يجرّ "مير" باب الزوار ومساعديه إلى التحقيق القضائي!
أم تحترف السطو على المنازل رفقة بناتها الثلاث بالشلف
وفاة سيدة وابنتيها اختناقا بالغاز بالدواودة في تيبازة
جرحى.. انهيارات صخرية ومرعبون بسبب الزلزال في 3 ولايات
وعلى أساس ذلك تمّ تقديمه للمحاكمة أمام السلطات القضائية بمحكمة الجنح في الدار البيضاء، عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهو ما فسره الرعية الفرنسي خلال سماع أقواله في الموضوع أمس من قبل القاضي بجهله القوانين المعمول بها في الجزائر، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف قيمة المخالفة.
من جهة أخرى، التمس، الأربعاء، وكيل الجمهورية نفس العقوبة لرعية ثان يحمل جنسية إفريقية، بعد ضبط مبلغ مالي قيمته 7900 أورو بحوزته هو الآخر، خلال سفره نحو بلد أوروبي عبر المطار، من دون أن يقوم بالإجراءات الخاصة فيما يتعلق بحركة الصرف عن طريق التصريح ودفع المستحقات المالية المترتبة عن عملية تمرير العملة، وهو ما استدعى تحويله للتحقيق الأمني والمحاكمة، حيث مثل الأربعاء أمام المحكمة بعد سماعه من قبل وكيل الجمهورية بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي.