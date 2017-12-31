تحتضن دار الثقافة "قنفود الحملاوي" بمدينة المسيلة يوم السبت 13 جانفي الجاري بمناسبة الأسبوع الوطني لإحياء التراث الوطني الأمازيغي ابتداء من 11 من الشهر ذاته، فعاليات ثقافية وفنية منوعة تندرج ضمن التظاهرة بحضور كوكبة من الوجوه الأدبية والسينمائية البارزة في الجزائر.
وتحتفي عاصمة الحضنة مع بداية السنة الجديدة 2018 بالتراث الوطني الأمازيغي في هذه التظاهرة التي ينظمها "النادي السينمائي لخضر حمينة" و"جمعية أحباب السعادة" و"خلية السينما" ببوسعادة، بمجموعة من النشاطات منها عرض شريط وثائقي حول طبوع وأغاني الأوراس بحضور المخرج علي عيساوي، إضافة إلى تقديم الفيلم التاريخي "فاطمة نسومر" لمخرجه بلقاسم حجاج الذي يكون حاضرا إلى جانب أحد أبطال الفيلم لمناقشة قصة العمل مع الجمهور والأسرة الإعلامية.
ويتم بالمناسبة تنظيم ندوة حول "التراث الأمازيغي والهوية الوطنية" ينشطها الدكتور والروائي أمين زاوي، والمخرج علي عيساوي وجمال الدين حازورلي وبلقاسم حجاج.
وعلى هامش الحدث يلتقي صاحب "السماء الثامنة" أمين الزاوي بقرائه خلال جلسة بيع بالتوقيع لأخر إصداراته الأدبية، وذلك بالمكتبة المركزية للمطالعة العمومية.
وتنتقل النشاطات في اليوم الموالي إلى مدينة بوسعادة بحسب ما نشره رئيس "النادي السينمائي لخضر حمينة" جمال محمدي، بحيث يتم عرض الشريط التلفزيوني السابق حول "طبوع وأغاني الأوراس" وفيلم "فاطمة نسومر" وبرمجة الندوة ذاتها المتعلقة بالتراث والهوية الأمازيغية، في حين يلتقي الزاوي القراء لتوقيع أعماله بالمتحف الوطني العمومي "نصر الدين ديني".
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بمشاركة بلقاسم حجاج وحازورلي وعيساوي في أسبوع التراث
"فاطمة نسومر" تعود من المسيلة والزاوي محاضرا حول التراث الأمازيغي
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
تحتضن دار الثقافة "قنفود الحملاوي" بمدينة المسيلة يوم السبت 13 جانفي الجاري بمناسبة الأسبوع الوطني لإحياء التراث الوطني الأمازيغي ابتداء من 11 من الشهر ذاته، فعاليات ثقافية وفنية منوعة تندرج ضمن التظاهرة بحضور كوكبة من الوجوه الأدبية والسينمائية البارزة في الجزائر.
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وتحتفي عاصمة الحضنة مع بداية السنة الجديدة 2018 بالتراث الوطني الأمازيغي في هذه التظاهرة التي ينظمها "النادي السينمائي لخضر حمينة" و"جمعية أحباب السعادة" و"خلية السينما" ببوسعادة، بمجموعة من النشاطات منها عرض شريط وثائقي حول طبوع وأغاني الأوراس بحضور المخرج علي عيساوي، إضافة إلى تقديم الفيلم التاريخي "فاطمة نسومر" لمخرجه بلقاسم حجاج الذي يكون حاضرا إلى جانب أحد أبطال الفيلم لمناقشة قصة العمل مع الجمهور والأسرة الإعلامية.
ويتم بالمناسبة تنظيم ندوة حول "التراث الأمازيغي والهوية الوطنية" ينشطها الدكتور والروائي أمين زاوي، والمخرج علي عيساوي وجمال الدين حازورلي وبلقاسم حجاج.
وعلى هامش الحدث يلتقي صاحب "السماء الثامنة" أمين الزاوي بقرائه خلال جلسة بيع بالتوقيع لأخر إصداراته الأدبية، وذلك بالمكتبة المركزية للمطالعة العمومية.
وتنتقل النشاطات في اليوم الموالي إلى مدينة بوسعادة بحسب ما نشره رئيس "النادي السينمائي لخضر حمينة" جمال محمدي، بحيث يتم عرض الشريط التلفزيوني السابق حول "طبوع وأغاني الأوراس" وفيلم "فاطمة نسومر" وبرمجة الندوة ذاتها المتعلقة بالتراث والهوية الأمازيغية، في حين يلتقي الزاوي القراء لتوقيع أعماله بالمتحف الوطني العمومي "نصر الدين ديني".