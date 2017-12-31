دعا مدير التلفزيون ووزير الثقافة إلى التدخل أحمد بوصابر يشكو "اليتيمة" حرمانه من جائزة بقيمة 850 مليون

لا يزال السيد أحمد بوصابر من بسكرة ينتظر التفاتة من مسؤولين التلفزيون الجزائري، لإنصافه، بعدما ذهب ضحية حسب قوله منذ 8 سنوات، اثر حرمانه من جائزة تقدر قيمتها ب 850 مليون، اثر مشاركته في حصة "ساعة من ذهب" التي كانت تقدمها "اليتيمة" في تلك الفترة.

أكد السيد أحمد بوصابر (51 سنة) في حديث "الشروق" بأنه ذهب صحية احتيال من إدارة التلفزيون الجزائري، ما حرمه من حقه في الحصول على مبلغ مالي يقدر ب 850 مليون، مؤكدا بأن القضية تعود إلى سنة 2009 اثر مشاركته في الحصة الفكرية "ساعة من ذهب"، دون أن يقبض فلسا واحدا، مضيفا بأنه طرق جميع الأبواب دون جدوى، وكانت الحصة حسب محدثنا بحضور الفنانين حميد عاشوري والصالح اوقروت ورزيقة فرحات ونضال، والمحضر القضائي أحمد خلاصي، حيث قدم له شيك رمزي فيه المبلغ المذكور، وكله ثقة في استلامه.

وقال أحمد بوصابر في سياق حديثه لـ"الشروق": "لقد قيل لنا في ذلك الوقت، بعد ثلاثة أشهر ستبث الحصة وطالبوا بحقوقكم، لكن مضت الأشهر الثلاثة والثمانية والعام ولم تبث الحصة، وبعد مراسلاتهم لم أتلق أي رد، واضطرت للجوء إلى القضاء، وبعد الجلسة الأولى أنصفتني العدالة وصدر حكم قضائي يلزم المؤسسة العمومية للتلفزيون بسداد قيمة الجائزة. وبعدها قامت المؤسسة العمومية للتلفزيون بالاستئناف، وأثناء الجلسة اختلقت عذرا لم يكن في الحسبان، وهو عدم بث الحصة"، وهو ما يعني حسب محدثنا على أن هناك نية مبيتة للتملص من المسؤولية القانونية وعدم تسديد الجائزة، كما قاموا بتضليل العدالة تحت مبرر عدم بثهم الحصة، وهذا رغم اعتراف المؤسسة العمومية للتلفزيون حسب أحمد بوصابر بأحقيته في الجائزة.

وأكد السيد احمد بوصابر (مشرف تربية متقاعد) بان الحكم الصادر بعد المداولة كان إلغاء الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد يوم: 17 ماي 2009 تحت رقم: 1913/2009. وهذا الحكم كان لصالحي-يقول أحمد بوصابر- الذي يطرح تساؤلا.. هل أنا العبد الضعيف الذي منعت الحصة من البث. ووصل إلى قناعة بأن ما حدث دليل على عدم الاحترافية والمصداقية من المسؤولين في التلفزيون العمومي، من خلال حياكة معادلة عدم بث الحصة للتهرب من تسديد المبلغ المذكور.

وإذا كانت الصدمة لا تزال ملازمة للسيد أحمد بوصابر بسبب خرجة مسؤولي التلفزيون العمومي التي وصفها بغير المبررة، وتفقد الثقة بين المشاهدين والهيئة المذكورة، مفضلا إرسال نداء للمدير الحالي للتلفزيون ووزير الثقافة والاتصال من أجل التدخل، كما يترك هاتف رقم هاتفه (0670487480) أملا في تحرك من ينصفه ويعيد له حقه.