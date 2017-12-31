بعد منع احتجاج الأطباء

حمس تطالب برفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة

date 2018/01/03 views 1048 comments 2
author-picture

icon-writer عبد الرزاق.ب

طالبت حركة مجتمع السلم، الأربعاء، برفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة لعدم بقاء مبرر واقعي للقرار الذي تم وضعه عام 2001.

icon-links تغطيات ذات صلة

وجاء ذلك في بيان للحركة نددت فيه بـ "الاعتداءات العنيفة وغير المبررة التي استهدفت الحراك السلمي والمطلبي للأطباء المقيمين في مستشفى مصطفى باشا اليوم الأربعاء بالعاصمة".

وأضاف "تطالب الحركة برفع الحظر عن المسيرات بالجزائر العاصمة والذي لم يعد له أي مصوغ قانوني أو مبرر واقعي".

وأكدت "حمس" أن "استخدام القوة هو دليل عجز الحكومة على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي تسببت فيها السياسات الخاطئة المنتهجة قبل وأثناء الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد".

icon-tags
  • print