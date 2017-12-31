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بعد منع احتجاج الأطباء
حمس تطالب برفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة
طالبت حركة مجتمع السلم، الأربعاء، برفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة لعدم بقاء مبرر واقعي للقرار الذي تم وضعه عام 2001.
وجاء ذلك في بيان للحركة نددت فيه بـ "الاعتداءات العنيفة وغير المبررة التي استهدفت الحراك السلمي والمطلبي للأطباء المقيمين في مستشفى مصطفى باشا اليوم الأربعاء بالعاصمة".
وأضاف "تطالب الحركة برفع الحظر عن المسيرات بالجزائر العاصمة والذي لم يعد له أي مصوغ قانوني أو مبرر واقعي".
وأكدت "حمس" أن "استخدام القوة هو دليل عجز الحكومة على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي تسببت فيها السياسات الخاطئة المنتهجة قبل وأثناء الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد".
02018/01/03 على 23:111
كلما طالبتم بشيء الا وإرتعشت أجسامنا لأن مطالبكم لها أهداف ميكيافيلية وباختصار إننا نخاف منكم
فكلما نطقتم تذكرنا دائما سنوات الدمار
02018/01/03 على 23:382
اصحاب و وجوه الربيع العبري. على الدولة و نحن من ورائها ضرب بيد من حديد كل من يتضاهر و يتجمهر لزعزعة امن و استقرار البلاد. و غلق الاحزاب و نقبات المحرضة. لا للربيع العبري في جزائر