اتحاد الكتاب العرب يدين وفلسطينيون هاجموه خلال المحاضرة رئيس مركز ابن خلدون بمصر يلبي دعوة جامعة تل أبيب

أدان الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، الأربعاء، زيارة رئيس مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى تل أبيب لإلقاء محاضرة عن الربيع بدعوة من جامعتها.

وشدد الأمين العام للاتحاد في بيان أصدره الأربعاء على أن هذه الزيارة تعد خرقًا للموقف الواضح الذي يتخذه الأدباء والكتاب والمثقفون العرب لمناصرة الحق العربي والفلسطيني، داعيًا إياه للتراجع عنها، وفي الوقت نفسه دعا كل الهيئات الثقافية العربية، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إلى تشديد إعلان مواقفهم من التطبيع عبر استنكار هذه الزيارة، تأكيدًا على الموقف التاريخي للأدباء والشعراء والمثقفين العرب، وأضاف حبيب الصايغ رئيس الاتحاد "إن قضية فلسطين هي القضية العربية الأولى التي تحتل صدارة اهتمامات المواطنين العرب في كل مكان، والأدباء والكتاب والمثقفين العرب في صدارة هذا الأمر، وقد دفعوا أثمانًا باهظة نتيجة مواقفهم الوطنية المشهودة، وإن مقاومة التطبيع أحد أهم الأهداف التي يقوم عليها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، لا نتراجع عنه ولا نناقشه من الأساس".

وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد تداولوا فيديو يظهر فيه عدد من الشباب الفلسطيني يهاجمون الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون أثناء إلقائه محاضرة في جامعة تل أبيب بإسرائيل.

وقاطع الشباب كلمة سعد الدين إبراهيم خلال إلقائه المحاضرة مرددين هتافات: "مطبع..عميل.. خائن للشعب المصري والعربي.. والتطبيع خيانة".