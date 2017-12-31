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مسجد باريس ينسحب من مجلس الديانة الإسلامية
ماكرون "يُهمّش" دليل بوبكر
أعلنت إدارة مسجد باريس، الأربعاء، انسحابها من مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا احتجاجا على عدم دعوة دليل بوبكر إلى حفل سنوي لتبادل التهاني بمناسبة السنة الجديدة بقصر الرئاسة.
وأكد بيان للمسجد أن إدارته استغربت تهميش دليل بوبكر في هذا الحفل التقليدي السنوي، رغم أنها أبرز مؤسسة دينية للمسلمين في فرنسا.
ووفق ذات المصدر فإنه تبعا لهذا القرار "غير العادل"، فإن مؤسسة مسجد باريس قررت الانسحاب من كل هيئات مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا، وعدم المشاركة في أي مبادرات تطلقها السلطات بشأن تنظيم أحوال الديانة الإسلامية.
ملاحظ2018/01/03 على 23:071
هذا دليل ابوبكر علماني سياسي وصوفي وعميل لسياسين فرنسا وكان خديم ل CRIF منظمة الصهيونية بفرنسا وصديق الحميم لرئيسها وابن حركي لا يمثل المسلمين فرنسا لا من بعيد ولا من قريب وهو في مسجد باريس منذ 1992 لم يقم بأي دور فهو فاشل جاهل ودجال ووضع خصيصا لأضعاف الإسلام لا لتقويته وفي ردوده جد المحتشمة ونادرة وسكوته كاملا لهجمات الإعلامية وسياسية المتكررة ضد الإسلام بل حتى رضخ لقوانين استثنائية ضد المسلمين ما يسميهم العلمانية والقوانين الجمهورية...موجهة ضد الإسلام
من قلب الحسرة2018/01/03 على 23:362
بوبكر همش نفسه فهو لم يلتزم بتعاليم الإسلام وظن أن ذلك يجعله محضيامن الحاكم فخيب الله أمله نسأل الله العافية.
العباسي - الجزائر ارض الل2018/01/03 على 23:433
ياسي دليل وهل تضن المخرب ساكت لا والله حسده و حقده جعله مثل الطفل المدلل يريد اخد كل شئ من يد الجزائريين ديانه كانت او رياضه او اي ميدان حتى وان كان بلكذب و التلفيق و تزوير واليهود يساعدونه و يقفون بجانبه