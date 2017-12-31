إضافة إلى 5 شركات طيران أخرى الصين تحظر رحلات الجوية الجزائرية

منعت إدارة الطيران المدني الصينية، شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركات طيران أخرى من تسيير رحلات جوية جديدة مجدولة أو رحلات طيران مستأجرة وكذا تقديم وجهات جديدة إلى غاية شهر مارس 2018.

وكشف تقرير لموقع "Flight Global " المتخصص في الطيران المدني، نقلا عن إدارة الطيران المدني الصيني، أن "القرار جاء بسبب عدم قدرة الجوية الجزائرية على تلبية متطلبات الأداء المفروضة ومعايير الأداء، حيث طالبت الشركة الصينية من الشركات المحظورة تحسين أداءها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من أجل السماح لها باستئناف الرحلات بشكل عادي".

وشمل الحظر شركات الخطوط الجوية الصينية المتحدة والخطوط الجوية المنغولية "MIAT" وكذا الخطوط الجوية الأفغانية والجوية الأزباكستانية والأنغولية بسبب نفس العقوبات التي تعرضت لها الجوية الجزائرية.