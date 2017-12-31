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إضافة إلى 5 شركات طيران أخرى
الصين تحظر رحلات الجوية الجزائرية
منعت إدارة الطيران المدني الصينية، شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركات طيران أخرى من تسيير رحلات جوية جديدة مجدولة أو رحلات طيران مستأجرة وكذا تقديم وجهات جديدة إلى غاية شهر مارس 2018.
وكشف تقرير لموقع "Flight Global " المتخصص في الطيران المدني، نقلا عن إدارة الطيران المدني الصيني، أن "القرار جاء بسبب عدم قدرة الجوية الجزائرية على تلبية متطلبات الأداء المفروضة ومعايير الأداء، حيث طالبت الشركة الصينية من الشركات المحظورة تحسين أداءها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من أجل السماح لها باستئناف الرحلات بشكل عادي".
وشمل الحظر شركات الخطوط الجوية الصينية المتحدة والخطوط الجوية المنغولية "MIAT" وكذا الخطوط الجوية الأفغانية والجوية الأزباكستانية والأنغولية بسبب نفس العقوبات التي تعرضت لها الجوية الجزائرية.
مصطفى الوهراني - برلين2018/01/04 على 14:251
و الله لو كان أمر بيدي لحضرت هذه الشركة في جميع أنحاء العالم بما فيها الجزائر.
ملاحظ2018/01/04 على 15:102
AIR COUSCOUS التي اصبحت مسخرة العالم لطيران المدني برغم الاثمان الباهظة والخيالية التي تفرضها للمسافرين وكأنك ستسافر عبر الطائرات ارباص A380 وهي خدماتها وطائرتها لا تستحق LOW COST بهدلتونا في العالم كله وتذكرو الحادثة بلجيكا في 2014 اين تم الحجز الطائرة سبب الخلاف بين شركة الهولندية لطيران خسرت فيه الجزائر ودفعت 2 مليون$ ونفس شيئ مع شركات كندية التي تهدد بحجز وثم ادانة Air Algerie في المحكمة التحكيم الدولية وهاهي المهازل لحضر اسوء خطوط لطيران المدني عرت وفضحت مدى السوء تسيير وجهوي الهاوي لدولتنا
ميكي - بلاد ميكي2018/01/04 على 15:133
في نفس اليوم
الصين تحظر رحلات الجوية الجزائرية
طيران #الإمارات أكثر شركات الطيران أمنا في 2017 و"الاتحاد" ضمن القائمة الاولى
الفرق بين الاول في كل شي و الاخير في كل شيء ( ماعدا - النيف - ) الاول يعمل بجد و اجتهاد و يفكر في المركز الاول و الاخير يعمل بكسل و تكبر ليقنع نفسه انه لن يستطيع ان يتقدم خطوة واحدة للامام !
ملاحظة : نيف الحابس طالع ديما و ما ينزلش غير قدام الفرنسين مرة بالاحضان و مرة بتقبيل الايادي
كاره2018/01/04 على 15:284
اين انت يا بها طلايبية؟ أين انت يا عباس؟ أين انت يا حداد؟ أين انتم يا منادون بالعهدة الخامسة؟
من حصيلة الانجازات "جزائر العزة والكرامة" Air ALGERIE مسخرة العالم, وعوقبت بالصين مع الدول الفقيرة والمفلسة, دولة خروطوا حاشى المجاهدين والشهداء والجزائر ou vas l'algerie كما كتبه المرحوم بوضياف, يا منادون بالعهدة الخامسة ليبيا واليمن وسوريا في حروب وطيرانهم المدني مسموح لها في الصين.عكس خطوط الجوية لبلاد الميكي
02018/01/04 على 15:325
مع الاسف الشديد هدا هو مستواها الحقيقي
الخطوط الجوية المنغولية
الجوية الأفغانية
الجوية الأزباكستانية
الجوية الأنغولية
ياجزاير - راه طاب القلب2018/01/04 على 15:396
ادخل يا مبارك بحمارك
شعب همه الوحيد هو الاستهلاك و الاضراب تحت مسؤولين الشكاره
وصلت المقارنه مع الخطوط الجوية المنغولية "MIAT" وكذا الخطوط الجوية الأفغانية والجوية الأزباكستانية والأنغولية بسبب نفس العقوبات التي تعرضت لها الجوية الجزائرية.
بهدلتونا ربي يبهدلكم
02018/01/04 على 15:507
بماذا سيرد أصحاب الملكية الخاصة (( الخطوط الجوية الجزائرية))
mohamed_a
02018/01/04 على 15:548
كيما يقول صويلح يا يما على تبهدايل
رانا كيف كيف مع الافغان والمنغول ولا بلاك هم خير
راني زعفان - الحزائر2018/01/04 على 16:179
عندهم الحق هاذا وين بان مستواهم
لااحترام مواعيد ولا معاملة حسنة مع الركاب و لاشيء آخر مفرح
عاشور11 - بوتفليقستان2018/01/04 على 16:2510
air algerie بعقلية clandestin