لايزال فلاحو زاوية سيدي عبد الله وسكان قصر تالة بدائرة أوقروت نحو 120 كلم شمال عاصمة الولاية أدرار يعانون نظرا لتراجع المنتجات الفلاحية بما فيها منتوج التمور بالمنطقة الذي يعرف تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة، بسبب الأوبئة والفطريات التي تصيب العرجون بداية من موسم التلقيح.
ويعود السبب إلى الغبار المتطاير من اليابسة بفعل الشاحنات وآليات الشركات البترولية والخاصة بالمنطقة والتي يبلغ مجموعها 15 شركة، وسبب هذه المعاناة يعود إلى أن الشاحنات تتخذ من الطريق الوحيد بالمنطقة ممرا لها من أجل الوصول إلى مقر الشركات، وهو ما جعل الطبقة السطحية هشة في وجه الرياح الأمر الذي أدى إلى تسجيل الضرر بالقطاع الفلاحي، وكذا الإنسان من الجانب الصحي كما يدخل المنطقة في نكبة خلال مواسم الرياح.
وناشد الفلاحون بالمنطقة السلطات المحلية والوالي التدخل العاجل لوضع حد لهذه الكارثة كما طالبوا من وسائل الإعلام توضيح، مطلبهم معبرين عن قلقهم الشديد من الموسم الجاري.
وأوضح الخبراء أن تراجع المنتوج الفلاحي يرجع إلى تراكم الغبار على الأزهار خلال موسم اللقاح والإخلال بظاهرة التخصيب، كما أن الأطباء بالمصلحة الاستشفائية أوضحوا أن أغلب الحالات التي يصادفونها مرتبطة بالجهاز التنفسي وأغلبها منتشرة عند الرضع وكبار السن.
ويعد هذا انتهاكا صارخا في حق البيئة وحقوق الإنسان، وعبروا عن أسفهم حيال مديرية الأشغال العمومية للولاية.
وحسب بيان حرره المتضررون فإن على الدولة أن تشق طريقا مزفتا يربط بين بلدية تمقطن مرورا بمدرج المطار المشيد من وقت الاستعمار، والذي تستغله الشركات الأجنبية والوطنية حاليا تستفيد منه الشركات المتواجدة لضمان وصول معداتها.
من جهة أخرى، قال رئيس جمعية التراث والبيئة لقصر تالة، إن الوضع يتفاقم وأن ترك الحالة كما هي سوف يصعب التحكم فيها، ويجب ضرورة اتباع الطرق وإرشادات العمل وتجنب المخالفات البيئية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1جرحى.. انهيارات صخرية ومرعبون بسبب الزلزال في 3 ولايات
2بلال.. الفتى الطائر الذي يصنع الحدث في شوارع وهران
3إحباط تهريب 20 ألف أورو في مطار هواري بومدين من قبل فرنسي
4طالب ينجح في مسابقة الدكتوراه دون حيازته البكالوريا بالبليدة
5وفاة الطفلة لميس بعد سنة من طرح قضيتها على صفحات "الشروق" بباتنة
Français English
الرأي
سليم قلالة
الإطار الحضاري.. انتصارنا
محمد الهادي الحسني
زواج أضحك الملائكة وأبكى الشياطين
عمار يزلي
التدجيل لتحضير الدجال
جمال لعلامي
"ما يحشموا..ما يخافوا"!
رشيد ولد بوسيافة
دماء الأطبّاء تسيل يا حسبلاوي!
أبو بكر خالد سعد الله
الأستاذ بِيدْرُو: بِكَ لغةُ الضادِ تفتخرُ!
حبيب راشدين
ربيع فارس في خريف ولاية الفقيه؟
صالح عوض
التأويل والتقتيل
جمال لعلامي
المال السايب يعلم السرقة!
قادة بن عمار
الوزير.. وربع الساعة الأخير!
الفيديو
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
سكان قصر تالة أكبر المتضررين
مخلفات الشركات البترولية تهدد الفلاحة بأدرار
م. رمضان
لايزال فلاحو زاوية سيدي عبد الله وسكان قصر تالة بدائرة أوقروت نحو 120 كلم شمال عاصمة الولاية أدرار يعانون نظرا لتراجع المنتجات الفلاحية بما فيها منتوج التمور بالمنطقة الذي يعرف تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة، بسبب الأوبئة والفطريات التي تصيب العرجون بداية من موسم التلقيح.
تغطيات ذات صلة
والي باتنة يوقف موظفا تواطأ مع بائع خمور لم يدفع 12 مليارا للضرائب
مخلفات الشركات البترولية تهدد الفلاحة بأدرار
طالب ينجح في مسابقة الدكتوراه دون حيازته البكالوريا بالبليدة
30 محلا في وضعية كارثية وسط بني سليمان بالمدية
سائقو مركب تيقنتورين يصرون على تنفيذ مطالبهم
ويعود السبب إلى الغبار المتطاير من اليابسة بفعل الشاحنات وآليات الشركات البترولية والخاصة بالمنطقة والتي يبلغ مجموعها 15 شركة، وسبب هذه المعاناة يعود إلى أن الشاحنات تتخذ من الطريق الوحيد بالمنطقة ممرا لها من أجل الوصول إلى مقر الشركات، وهو ما جعل الطبقة السطحية هشة في وجه الرياح الأمر الذي أدى إلى تسجيل الضرر بالقطاع الفلاحي، وكذا الإنسان من الجانب الصحي كما يدخل المنطقة في نكبة خلال مواسم الرياح.
وناشد الفلاحون بالمنطقة السلطات المحلية والوالي التدخل العاجل لوضع حد لهذه الكارثة كما طالبوا من وسائل الإعلام توضيح، مطلبهم معبرين عن قلقهم الشديد من الموسم الجاري.
وأوضح الخبراء أن تراجع المنتوج الفلاحي يرجع إلى تراكم الغبار على الأزهار خلال موسم اللقاح والإخلال بظاهرة التخصيب، كما أن الأطباء بالمصلحة الاستشفائية أوضحوا أن أغلب الحالات التي يصادفونها مرتبطة بالجهاز التنفسي وأغلبها منتشرة عند الرضع وكبار السن.
ويعد هذا انتهاكا صارخا في حق البيئة وحقوق الإنسان، وعبروا عن أسفهم حيال مديرية الأشغال العمومية للولاية.
وحسب بيان حرره المتضررون فإن على الدولة أن تشق طريقا مزفتا يربط بين بلدية تمقطن مرورا بمدرج المطار المشيد من وقت الاستعمار، والذي تستغله الشركات الأجنبية والوطنية حاليا تستفيد منه الشركات المتواجدة لضمان وصول معداتها.
من جهة أخرى، قال رئيس جمعية التراث والبيئة لقصر تالة، إن الوضع يتفاقم وأن ترك الحالة كما هي سوف يصعب التحكم فيها، ويجب ضرورة اتباع الطرق وإرشادات العمل وتجنب المخالفات البيئية.