ضبط جهاز تصوير عالي الدقة بحوزة رعية أجنبي بقسنطينة

date 2018/01/04 views 985 comments 2
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icon-writer عبد العالي لرقط

كشفت مصادر مطلعة للشروق أن مصالح أمن دائرة الخروب بولاية قسنطينة، ضبطت ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة رعية أجنبي من جنسية صينية وبحوزته جهاز تصوير عالي الدقة متمثل في كاميرا درون.

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الرعية الصيني البالغ من العمر 36 سنة يشتغل كمهندس في مشروع بناء الوحدة الجديدة لتخزين الحبوب بالديوان الوطني للحبوب بالخروب، مصالح الأمن حجزت الكاميرا الطائرة وفتحت تحقيقا في الموضوع في انتظار الخبرة المتعلقة بمضمون الصور الملتقطة خصوصا أن هذا النوع من الكاميرات يمكنه التصوير من مكان واحد وبعدة زوايا.

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