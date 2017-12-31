عيسى يناقش مع بنتن ترتيبات الموسم المقبل السعودية تؤجل رفع كوطة حجاج الجزائر

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن وزارة الحج والعمرة السعودية أجل الفصل في طلب الجزائر رفع حصتها من الحجاج إلى 41 ألف حاج إلى الأسابيع المقبلة.

وقال عيسى في منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه التقى، الخميس، نظيره السعودي وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، وتناول معه ترتيبات موسم حج 1439هج/2018 م وجديد المسار الالكتروني ومشاريع التوسعة في صعيد منى.

وأضاف الوزير أن اللقاء حضره كل من سعادة سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية وسعادة قنصل عام الجزائر بجدة والسيّد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة وإطارات من الدولة الجزائرية.

وجاء في منشوره أن "اللقاء كان مناسبة لتبادل التهاني على جودة العلاقات الجزائرية السعودية وعمق مشاعر المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين وعلى النجاح المميز لموسم حج السنة الماضية".

"وعن طلب الجزائر رفع حصتها من الحجاج إلى 41.000 حاج كان جواب وزارة الحج والعمرة هو تأجيل البتّ في الموضوع إلى الأسابيع القادمة" - يقول الوزير محمد عيسى-.

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