قيمتها المالية فاقت 04 ملايير سنتيم بخنشلة إحباط محاولة طرح 150 ألف علبة سجائر إسرائيلية بالأسواق الجزائرية

أسفر كمين محكم لعناصر الفرقة متعددة المهام، للجمارك بخنشلة، صبيحة الخميس، عن إحباط محاولة طرح أزيد من 15 ألف خرطوشة من السجائر الأجنبية، أي ما يعادل 150000 علبة سجائر، إسرائيلية الصنع، كان صاحبها قد اقتناها قبل يومين، من تونس، محاولا إدخالها التراب الجزائري، عبر الشريط الحدودي مع ولايتي تبسة وخنشلة، على متن شاحنة من نوع كيا تحمل ترقيم ولاية أم البواقي.

السائق، بعد مشاهدته عناصر الجمارك، حاول الفرار عبر المسلك الترابي بين واد نيني بولاية أم البواقي وعين الطويلة بولاية خنشلة، ليقوم عناصر الفرقة باقتفاء أثره، وتوقيف الشاحنة، في الوقت الذي تمكن فيه سائقها من الفرار، بعد تلقيه مساعدة من أهل المنطقة، وحجزت الشاحنة والبضاعة التي كانت على متنها، التي تفوق قيمتها المالية مبلغ 04 ملايير سنتيم، ليتمكن المحققون من تحديد هوية السائق، الذي تم استدعاؤه لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل إحالته على العدالة. وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها التي فيها حجز كمية معتبرة من السجائر المهربّة عبر الشريط الحدودي الشرقي للوطن، منذ مطلع السنة الجارية، بعدما كانت وحدات الجمارك قد وجهت عدّة ضربات موجعة إلى عصابات التهريب الناشطة في الإقليم الممتد بين ولايات تبسة وأم البواقي وخنشلة، وإحباط العديد من العمليات التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.