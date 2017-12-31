آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
-
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
-
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
-
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
-
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
-
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
-
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
قيمتها المالية فاقت 04 ملايير سنتيم بخنشلة
إحباط محاولة طرح 150 ألف علبة سجائر إسرائيلية بالأسواق الجزائرية
أسفر كمين محكم لعناصر الفرقة متعددة المهام، للجمارك بخنشلة، صبيحة الخميس، عن إحباط محاولة طرح أزيد من 15 ألف خرطوشة من السجائر الأجنبية، أي ما يعادل 150000 علبة سجائر، إسرائيلية الصنع، كان صاحبها قد اقتناها قبل يومين، من تونس، محاولا إدخالها التراب الجزائري، عبر الشريط الحدودي مع ولايتي تبسة وخنشلة، على متن شاحنة من نوع كيا تحمل ترقيم ولاية أم البواقي.
السائق، بعد مشاهدته عناصر الجمارك، حاول الفرار عبر المسلك الترابي بين واد نيني بولاية أم البواقي وعين الطويلة بولاية خنشلة، ليقوم عناصر الفرقة باقتفاء أثره، وتوقيف الشاحنة، في الوقت الذي تمكن فيه سائقها من الفرار، بعد تلقيه مساعدة من أهل المنطقة، وحجزت الشاحنة والبضاعة التي كانت على متنها، التي تفوق قيمتها المالية مبلغ 04 ملايير سنتيم، ليتمكن المحققون من تحديد هوية السائق، الذي تم استدعاؤه لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل إحالته على العدالة. وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها التي فيها حجز كمية معتبرة من السجائر المهربّة عبر الشريط الحدودي الشرقي للوطن، منذ مطلع السنة الجارية، بعدما كانت وحدات الجمارك قد وجهت عدّة ضربات موجعة إلى عصابات التهريب الناشطة في الإقليم الممتد بين ولايات تبسة وأم البواقي وخنشلة، وإحباط العديد من العمليات التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
Mohamed2018/01/04 على 19:341
خل اليهود يخدمو مساكين دخلو ملابس السجاير وسائل الجوسسة ولكن ضبطت دخل الوطن غرداية الاغواط وتبسة وخنشلة كيف يسير منتوجهم بالقمر الصناعي
المرى الجاية يرسلون قنبلة نووية الجيش 25 عالمي وشرطة 5 وجمارك شعال !!!
الخطر قائم على الجزائر
وتونسة والمغاربة رجع خطر علينا