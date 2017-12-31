العدد الإجمالي يتعدى 176 منذ مطلع الألفية ضحيتان جديدتان في يوم واحد بسبب السيليكوز بباتنة

فقدت منطقة تكوت بباتنة، الأربعاء، شابين في يوم واحد بسبب داء السيليكوز الناجم عن حرفة صقل الحجارة، ويتعلق الأمر بكل من مراد زكري (31 سنة أعزب)، وذلك في مصلحة الإنعاش بمستشفى باتنة.

حيث يقيم الفقيد في قرية شناورة الشرقية، وفي أمسية ذات اليوم توفي صالح غقالي لذات السبب (31 سنة)، تاركا وراءه أرملة وأطفالا، وبذلك يصل عدد ضحايا داء السيليكوز بمنطقة تكوت وما جاورها أكثر من 176 أغلبهم من فئة الشباب الذين مارسوا حرفة صقل الحجارة، في الوقت الذي يعاني فيه الكثير في صمت، بعضهم وصلوا مرحلة الخطر، ما جعل سكان المنطقة يتساءلون عن مصير حالهم في ظل تواصل حرفة الموت التي افتكت بعدد كبير من أبنائهم، يحدث ذلك وسط موجة العزلة وغياب التنمية، والتأخر في فتح مستشفى تكوت، فضلا عن الانسداد الحاصل في المجلس البلدي منذ انتخاب المير الجديد خلال محليات 23 نوفمبر المنصرم.