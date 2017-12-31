العثور على قنبلة قرب متوسطة في امجدل بالمسيلة

date 2018/01/04 views 735 comments 0
author-picture

icon-writer أحمد قرطي

عثر على قنبلة بالقرب من متوسطة في بلدية امجدل جنوب المسيلة، الأربعاء، حسب ما علم من مصدر موثوق.

icon-links تغطيات ذات صلة

واستنادا إلى الجهات التي أوردت الخبر، فإن القنبلة التي لم يحدد بعد حقبتها الزمنية، عثر عليها من طرف عناصر أمن دائرة امجدل على خلفية دورية روتينية في إطار تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم وبث الطمأنينة وسط السكان، بالقرب من متوسطة سحوان عزوز الواقعة بوسط المدينة، ليتم في ما بعد تبليغ فرقة الحراقين وتفكيكها، في انتظار إجراء الخبرة والمعاينة للوصول إلى تاريخها سواء أثناء الحقبة الاستعمارية أم العشرية السوداء، كما تم حسب نفس المصدر تمشيط المنطقة من قبل قوات الأمن المشتركة.

icon-tags
  • print