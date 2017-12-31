العثور على قنبلة قرب متوسطة في امجدل بالمسيلة

عثر على قنبلة بالقرب من متوسطة في بلدية امجدل جنوب المسيلة، الأربعاء، حسب ما علم من مصدر موثوق.

واستنادا إلى الجهات التي أوردت الخبر، فإن القنبلة التي لم يحدد بعد حقبتها الزمنية، عثر عليها من طرف عناصر أمن دائرة امجدل على خلفية دورية روتينية في إطار تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم وبث الطمأنينة وسط السكان، بالقرب من متوسطة سحوان عزوز الواقعة بوسط المدينة، ليتم في ما بعد تبليغ فرقة الحراقين وتفكيكها، في انتظار إجراء الخبرة والمعاينة للوصول إلى تاريخها سواء أثناء الحقبة الاستعمارية أم العشرية السوداء، كما تم حسب نفس المصدر تمشيط المنطقة من قبل قوات الأمن المشتركة.