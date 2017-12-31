استعملوا مسدسا كهربائيا خلال الاعتداء مسلحون يعتدون على مسير معرض تجاري ويسلبونه 45 مليونا بخنشلة

فتحت مصالح الأمن الحضري الثاني، بأمن ولاية خنشلة، مساء الأربعاء، تحقيقا معمقا، في ظروف وملابسات حادثة الاعتداء المسلح الذي استهدف مسير المعرض التجاري، الذي احتضنته مدينة خنشلة، على مدار ثلاثة أسابيع، بالقاعة متعددة الرياضات، لباح محمد لخضر، حيث أقدم مجهولون على مهاجمة مسيّر المعرض والاعتداء عليه بمسدس كهربائي، وسلبه مبلغا ماليا معتبرا يفوق 45 مليون سنتيم، من عائدات النشاط اليومي للمعرض، ليلا عندما كان بصدد الخروج من المعرض.

وقد تقدم الضحية آنذاك بشكوى أمام مصالح الأمن الداخلي الثاني، والتي بدورها فتحت تحقيقا، في انتظار توقيف الفاعلين، وتقديمهم إلى العدالة.