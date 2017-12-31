اهتزت المحكمة الابتدائية بعنابة صبيحة الخميس، على وقع اعتداء خطير نفذه شاب في العقد الثالث من العمر ترصد ضحيته داخل مبنى المحكمة مباشرة بعد النطق بالحكم وأشهر سلاحه من نوع "كيتور" وأصابه على مستوى الوجه وفر هاربا.
وأكدت مصادر "الشروق"، أن الحادثة وقعت في حدود الساعة العاشرة من صبيحة الخميس، بمبنى المحكمة الابتدائية بوسط مدينة عنابة، فمباشرة وبعدما فصلت هيئة المحكمة في قضية الضرب المتبادل بالسلاح الأبيض بين الضحية والجاني، الذي تم من خلاله تبرئة الجاني من فعلته لعدم توفر الدلائل في ذلك، وعليه ثارت ثائرة الضحية الذي كان يكن حقدا كبيرا داخله، ثم ترصد خطوات خصمه في القضية دخل مقر المحكمة وتسلل خلسة، واستل سلاحه الأبيض من نوع "كيتور"، ووجه له طعنة على مستوى الوجه، خلف له جروحا متفاوتة الخطورة ليفر بعدها هاربا خارج مبنى المحكمة، من دون أن يتمكن رجال الأمن من توقيفه.
وقد تم تحويل الضحية نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية وجاري البحث عن الجاني الذي فر نحو وجهة مجهولة.
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عقب النطق بالحكم
شاب يطعن آخر داخل مبنى المحكمة الابتدائية في عنابة
سفان. ع
اهتزت المحكمة الابتدائية بعنابة صبيحة الخميس، على وقع اعتداء خطير نفذه شاب في العقد الثالث من العمر ترصد ضحيته داخل مبنى المحكمة مباشرة بعد النطق بالحكم وأشهر سلاحه من نوع "كيتور" وأصابه على مستوى الوجه وفر هاربا.
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وأكدت مصادر "الشروق"، أن الحادثة وقعت في حدود الساعة العاشرة من صبيحة الخميس، بمبنى المحكمة الابتدائية بوسط مدينة عنابة، فمباشرة وبعدما فصلت هيئة المحكمة في قضية الضرب المتبادل بالسلاح الأبيض بين الضحية والجاني، الذي تم من خلاله تبرئة الجاني من فعلته لعدم توفر الدلائل في ذلك، وعليه ثارت ثائرة الضحية الذي كان يكن حقدا كبيرا داخله، ثم ترصد خطوات خصمه في القضية دخل مقر المحكمة وتسلل خلسة، واستل سلاحه الأبيض من نوع "كيتور"، ووجه له طعنة على مستوى الوجه، خلف له جروحا متفاوتة الخطورة ليفر بعدها هاربا خارج مبنى المحكمة، من دون أن يتمكن رجال الأمن من توقيفه.
وقد تم تحويل الضحية نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية وجاري البحث عن الجاني الذي فر نحو وجهة مجهولة.