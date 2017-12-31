إصابة دركيين في أعمال شغب رافقت هدم مساكن فوضوية بوهران

شهدت عملية تهديم مساكن فوضوية في قرية الدوم ببلدية بن فريحة شرق وهران، الخميس، فوضى عارمة وأعمال شغب، أدت إلى إصابة 12 دركيا بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن السلطات المحلية باشرت هدم نحو 100 مسكن قصديري كائن بقرية الدوم التابعة إداريا لبلدية بن فريحة، إلا أنّ هذه العملية رافقتها فوضى عارمة، حيث رفض المعنيون بالعملية هذا الإجراء، كونهم لم يكونوا على علم مسبق بأنّ أكواخهم القصديرية سيتم إزالتها على حدّ تعبيرهم، ليقوم عدد منهم برشق رجال الدرك الوطني الذين كانوا يرافقون الجرافات أثناء التهديم، بالحجارة، مما أدى إلى إصابة نحو 12 منهم بجروح.