تسببت في وقوع حادث مرور بتاجنانت في ميلة كلاب تقتحم الطريق السيّار تقتل قاصرا وتصيب 4 آخرين بجروح خطيرة

باشر عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية لبلدية تاجنانت جنوب ولاية ميلة، فجر الخميس، تحريات معمقة بشأن الأسباب الحقيقية لحادث مرور أليم وقع فجر الخميس في حدود الساعة الثانية و23 دقيقة، على مستوى النقطة الكيلومترية 121 بالطريق السيار شرق غرب في شطره المار ببلدية تاجنانت جنوب ميلة والمؤدي إلى ولاية قسنطينة.

وهو الحادث الذي خلف مقتل قاصر يدعى "ع.ع" يبلغ من العمر 17 سنة، توفي في عين المكان بعدما بترت رجلاه بسبب قوة الحادث، وجرح 4 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة، من بينهم اثنان في حالة حرجة جدا، ويتعلق الأمر بالمدعو "ق.ف" البالغ من العمر 23 سنة الذي تعرض لإصابة في الرأس وبترت رجله اليسرى، والمدعو "ق.أ" البالغ من العمر 29 سنة الذي أصيب بجروح عميقة بالرجل اليمنى، حيث تم نقلهم على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدينة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى العلمة لتلقي العلاج اللازم.

ويتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية من نوع "كيا بيكانتو" تحمل ترقيم ولاية قالمة بمجموعة من الكلاب الضالة اقتحمت الطريق السيار، ما يطرح عدة تساؤلات حول غياب الحواجز والسياج المخصص عادة لمنع الحيوانات من الولوج إلى الطريق السيار شرق غرب، ومنع وقوع حوادث.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.