آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
-
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
-
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
-
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
-
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
-
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
-
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
تسببت في وقوع حادث مرور بتاجنانت في ميلة
كلاب تقتحم الطريق السيّار تقتل قاصرا وتصيب 4 آخرين بجروح خطيرة
باشر عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية لبلدية تاجنانت جنوب ولاية ميلة، فجر الخميس، تحريات معمقة بشأن الأسباب الحقيقية لحادث مرور أليم وقع فجر الخميس في حدود الساعة الثانية و23 دقيقة، على مستوى النقطة الكيلومترية 121 بالطريق السيار شرق غرب في شطره المار ببلدية تاجنانت جنوب ميلة والمؤدي إلى ولاية قسنطينة.
وهو الحادث الذي خلف مقتل قاصر يدعى "ع.ع" يبلغ من العمر 17 سنة، توفي في عين المكان بعدما بترت رجلاه بسبب قوة الحادث، وجرح 4 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة، من بينهم اثنان في حالة حرجة جدا، ويتعلق الأمر بالمدعو "ق.ف" البالغ من العمر 23 سنة الذي تعرض لإصابة في الرأس وبترت رجله اليسرى، والمدعو "ق.أ" البالغ من العمر 29 سنة الذي أصيب بجروح عميقة بالرجل اليمنى، حيث تم نقلهم على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدينة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى العلمة لتلقي العلاج اللازم.
ويتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية من نوع "كيا بيكانتو" تحمل ترقيم ولاية قالمة بمجموعة من الكلاب الضالة اقتحمت الطريق السيار، ما يطرح عدة تساؤلات حول غياب الحواجز والسياج المخصص عادة لمنع الحيوانات من الولوج إلى الطريق السيار شرق غرب، ومنع وقوع حوادث.
من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.
Mohamed2018/01/04 على 22:201
لمادا لا تقول السرعة المفرطة فرنسا تريد
le gouvernement prévoit d'abaisser la vitesse sur les routes départementales et nationales à 80 km/h
هل يقتنع الجزائري بهده السرعة وأقل حفاظا على الارواح او يفضل إرهاب الطروقات و نحصل في كلاب
distance de sécurité - arrêt au stop - clignotant - vitesse - ligne blanche هادي ثقافة المتحضر