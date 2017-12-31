تمكن أعوان الجمارك العاملون على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بميناء عنابة، الأربعاء، من حجز 61335 هاتف نقال من مختلف الأحجام والأنواع، كانت داخل طرود وخبئت من الخلف داخل حاوية تعود ملكيتها إلى أحد الخواص تم استيرادها من الصين.
وحسب البيان الذي تحصلت عليه "الشروق"، فإن أعوان الجمارك العاملين على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية على مستوى ميناء عنابة، وبعد مراقبة دقيقة لحاوية تحتوي على بضاعة، مصرح بها على أنها لواحق الهواتف النقالة، وعند الفحص الدقيق للبضاعة تم اكتشاف كمية جد معتبرة من الهواتف، ليتمكنوا من حجز هذه السلعة التي لم يتم التصريح بها من قبل المستورد المنحدر من ولاية سطيف، المقدرة بـ 68 طردا من الحجم الكبير تحتوي على 61335 هاتف نقال من مختلف الأحجام والأنواع منها 34285 هاتف نقال من نوع "نوكيا 3310"، بالإضافة إلى كمية جد معتبرة من لواحق الهواتف النقالة. البضاعة المحجوزة ذات منشإ صيني وتم استيرادها من دبي من قبل مستورد ينحدر من ولاية سطيف.
وقد قدرت القيمة الإجمالية للبضاعة في السوق الداخلية بأكثر من 500 مليون سنتيم، وترتب عليها غرامة مالية قدرت بنحو 10 ملايير سنتيم مع حجز البضاعة المحظورة المتمثلة في الهواتف النقالة وكذلك البضاعة التي تخفيها المتمثلة في لواحق الهواتف النقالة المختلفة، كما تم إعداد ملف منازعة ضد المستورد المتورط في القضية مع فتح تحقيق من طرف المصلحة وإيداع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا وتحويله على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة من أجل استكمال التحقيق معه في هذه القضية.
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كانت مخبأة داخل حاوية
حجز 61335 هاتف نقال بميناء عنابة
آمال. ر
تمكن أعوان الجمارك العاملون على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بميناء عنابة، الأربعاء، من حجز 61335 هاتف نقال من مختلف الأحجام والأنواع، كانت داخل طرود وخبئت من الخلف داخل حاوية تعود ملكيتها إلى أحد الخواص تم استيرادها من الصين.
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وحسب البيان الذي تحصلت عليه "الشروق"، فإن أعوان الجمارك العاملين على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية على مستوى ميناء عنابة، وبعد مراقبة دقيقة لحاوية تحتوي على بضاعة، مصرح بها على أنها لواحق الهواتف النقالة، وعند الفحص الدقيق للبضاعة تم اكتشاف كمية جد معتبرة من الهواتف، ليتمكنوا من حجز هذه السلعة التي لم يتم التصريح بها من قبل المستورد المنحدر من ولاية سطيف، المقدرة بـ 68 طردا من الحجم الكبير تحتوي على 61335 هاتف نقال من مختلف الأحجام والأنواع منها 34285 هاتف نقال من نوع "نوكيا 3310"، بالإضافة إلى كمية جد معتبرة من لواحق الهواتف النقالة. البضاعة المحجوزة ذات منشإ صيني وتم استيرادها من دبي من قبل مستورد ينحدر من ولاية سطيف.
وقد قدرت القيمة الإجمالية للبضاعة في السوق الداخلية بأكثر من 500 مليون سنتيم، وترتب عليها غرامة مالية قدرت بنحو 10 ملايير سنتيم مع حجز البضاعة المحظورة المتمثلة في الهواتف النقالة وكذلك البضاعة التي تخفيها المتمثلة في لواحق الهواتف النقالة المختلفة، كما تم إعداد ملف منازعة ضد المستورد المتورط في القضية مع فتح تحقيق من طرف المصلحة وإيداع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا وتحويله على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة من أجل استكمال التحقيق معه في هذه القضية.