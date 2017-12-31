كان يقل سائحين من جنسيات مختلفة

مقتل سائحة في سقوط منطاد جنوب مصر

date 2018/01/05 views 748 comments 0
author-picture

icon-writer وكالات

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سائحة قتلت وأصيب 12 شخصا، الجمعة، في حادث سقوط منطاد قرب مدينة الأقصر السياحية في جنوب مصر.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأضافت أن المنطاد الذي كان يقل سائحين من جنسيات مختلفة ومصريين سقط غربي المدينة.

وكان منطاد قد سقط قرب الأقصر في 2013 مما أسفر عن مقتل 19 سائحا أجنبيا معظمهم من آسيا وأوروبا.

icon-tags
  • print