كان يقل سائحين من جنسيات مختلفة
مقتل سائحة في سقوط منطاد جنوب مصر
وكالات
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سائحة قتلت وأصيب 12 شخصا، الجمعة، في حادث سقوط منطاد قرب مدينة الأقصر السياحية في جنوب مصر.
وأضافت أن المنطاد الذي كان يقل سائحين من جنسيات مختلفة ومصريين سقط غربي المدينة.
وكان منطاد قد سقط قرب الأقصر في 2013 مما أسفر عن مقتل 19 سائحا أجنبيا معظمهم من آسيا وأوروبا.
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كان يقل سائحين من جنسيات مختلفة
مقتل سائحة في سقوط منطاد جنوب مصر
وكالات
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سائحة قتلت وأصيب 12 شخصا، الجمعة، في حادث سقوط منطاد قرب مدينة الأقصر السياحية في جنوب مصر.
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وأضافت أن المنطاد الذي كان يقل سائحين من جنسيات مختلفة ومصريين سقط غربي المدينة.
وكان منطاد قد سقط قرب الأقصر في 2013 مما أسفر عن مقتل 19 سائحا أجنبيا معظمهم من آسيا وأوروبا.