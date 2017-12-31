أوهموا ضحاياهم بأنهم يمثلون شركة عالمية محتالون يسلبون مواطنين أموالهم باسم التسويق الإلكتروني بمستغانم!

تمكنت، قبل أيام، الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين تتكون من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة على خلفية نشاطهم المزعوم في مجال التسويق الشبكي من خلال إيهام الناس بأن نشاطهم ينتمي لأحد فروع الشركة العالمية للتسويق الشبكي.

وكشف بيان خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للأمن الوطني أن العملية جاءت بناء شكوى تقدم بها 4 أشخاص ينحدرون من مدينة مستغانم إثر اكتشافهم أنهم ضحايا لعملية نصب واحتيال، بعدما تم سلبهم مبالغ مالية قيمتها من 46 إلى 50 مليون سنتيم للشخص الواحد.

وتوصلت تحريات الضبطية القضائية إلى تفكيك خيوط هذه العملية من خلال التوصل إلى أن أفراد الشبكة يقومون باستغلال حاجة ورغبة بعض الضحايا للربح السريع والمغري، حيث يستطيعون إقناعهم والتأثير عليهم من أجل اشتراكهم بمكتب الشبكة مقابل دفع مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم للمشترك الواحد، ليتحصل على عائد مالي قيمته أربعة ملايين سنتيم عن كل زبون جديد يجلبه للشبكة، كما يشترط على الزبون الجديد جلب شخصين آخرين للاشتراك بالشبكة.

كما أفضت التحقيقات الشرطية أن معظم الضحايا حين يطالبون أفراد الشبكة باسترجاع أموالهم الأصلية يقابل طلبهم بالرفض بحجة أنهم تجاوزوا المدة القانونية لذلك والمحددة بأسبوع واحد ابتداء من تاريخ الاكتتاب.

جدير بالذكر أن أفراد الشبكة تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية في انتظار تحديد تاريخ جلسة المحاكمة.