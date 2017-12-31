عملية السطو حدثت أمام مرأى الأطباء والمرضى عصابة مسلحة تقتحم عيادة ليلا لسرقة معدات طبية بوهران

عاش سكان حي بن داود بمنطقة سيدي البشير شرق وهران، ليلة الثلاثاء، حالة من الرّعب والفزع، صنعتها عصابة مسلحة، هاجمت مؤسسة للصحة الجوارية وسرقت تجهيزات طبية منها.

وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ عددا من اللصوص المدججين بالأسلحة البيضاء اقتحموا عيادة طبية في حي بن داود، أمام دهشة المرضى والطواقم الطبية، الذين أصيبوا بالذعر لهذا المشهد الخطير، الذي لم يعيشوه سابقا.

العصابة المسلحة أقدمت على سرقة معدات طبية وأجهزة إعلام آلي أمام مرأى ومسمع الجميع، ولاذت بالفرار نحو وجهة مجهولة.

من جهتها، إدارة العيادة أبلغت مصالح الدرك الوطني، التي فتحت تحقيقا في حادثة السطو.

وينبغي الإشارة، إلى أنّ منطقة سيدي البشير تعدّ بؤرة إجرامية بامتياز، نظرا لحوادث السرقة والقتل وترويج المخدرات، التي كانت مسرحا لها في السنوات الأخيرة، ما دفع مصالح الدرك في كل مرّة إلى تنظيم عملية مداهمة وتفتيش لتوقيف المجرمين.