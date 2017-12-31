حسب توقعات الأرصاد الجوية

أمطار وثلوج بالمناطق الشمالية بداية من السبت

date 2018/01/05 views 2121 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن قدوم اضطراب جوي بداية من السبت، وينتظر أن يشمل غالبية المناطق الشمالية الغربية من الوطن.

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وأفاد بيان لمصالح الأرصاد الجوية، أن الاضطراب متوسط إلى نشيط الفعالية وسيكون مرفوقا بهواء بارد، ويحتمل أن يمتد إلى المناطق الشمالية الوسطى أواخر نهار السبت، ويكون مصحوبا بأمطار.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط كميات من الثلوج على المرتفعات التي يزود علوها عن الـ 1000 متر، انطلاقا من المرتفعات الغربية ثم الوسطى والشرقية من الوطن.

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