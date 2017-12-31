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مساهل كلف سفير الجزائر بباريس بمباشرة الإجراءات
الجزائر تودع رسميا طلب استرجاع جماجم أبطال المقاومات الشعبية
تقدمت الجزائر بطلب رسمي إلى فرنسا لإعادة جماجم مقاوميها الموجودة منذ ما يقارب قرنين من الزمن بمتحف الإنسان في باريس وكذا استرجاع أرشيف الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن السفارة الجزائرية، كلف وزير الخارجية،عبد القادر مساهل، السفير الجزائري بفرنسا، عبد القادر مسدوة ليباشر الإجراءات لدى السلطات الفرنسية بخصوص هذين الملفين المرتبطين بمسألة الذاكرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد لقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان في زيارة عمل وصداقة بالجزائر. وكانت مسألة الذاكرة بين البلدين أحد مواضيع لقاء الرئيسين، حيث صرح ماكرون
أن فرنسا مستعدة لإرجاع نسخ من الأرشيف متعلقة بالجزائر من 1830 إلى غاية 1962، وأوضح ذات المصدر أن وزير الخارجية الفرنسي، إيف لودريان تلقى يوم الأربعاء الماضي طلبين، أحدهما يتعلق بإعادة الجماجم وقعه وزير الخارجية، عبد القادر مساهل ووزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أما الطلب المقدم بخصوص الأرشيف فوقعه عبد القادر مساهل.
ترسيم طلب الجزائر إعادة جماجم مقاوميها من المتحف الفرنسي يأتي في أعقاب تصريحات الوزير الأول، أويحيى بمناسبة انعقاد الدورة الـ4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية في 7 ديسمبر المنصرم أكد خلالها أن الطرفين "أحرزا تقدما" في هذا الملف الحساس المتعلق بالذاكرة الفرنسية الجزائرية، مشيرا إلى مواصلة التفاوض لـ"إعادة الأرشيف الخاص بالفترة 1830-1962 تدريجيا".
للإشارة، فإنه في إطار التعاون الثنائي تم إنشاء ثلاث لجان فرعية من أجل معالجة مسألة الذاكرة، حيث أجريت محادثات منذ أكثر من سنة حول ثلاثة ملفات
أساسية تتعلق بالأرشيف، والمفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية، وتعويضات ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، وذلك خلال أول زيارة قادت وزير مجاهدين جزائري الى فرنسا السنة الماضية.
الوحداني - الجزا ئر2018/01/05 على 21:521
نحن مع استرجاع كل من له صلة من تاريخنا المجيد، لكن كيف يتم التأكد من أنها جماجم الشهداء؟؟
استاذ - متقاعد2018/01/05 على 23:032
لأول مرة تقدمت الجزائر بطلب رسمي لإسترجاع الأرشيف وهذا ما يبين نقاق حكامنا الذين يزعمون بأن فرنسا هي من رفضت منحهم الأرشيف في وقت صدق الساسة الفرنسيون الذين أعلنوها مرارا بأن السلطات الجزائرية لم تقدم بل لم تكن يوما متحمسة لإسترجاع الأرشيف والأسباب معروفة وهي إظهار ما خفي طبعا
إن إسترجع كاملا دون غربلته و إن لم تغلق عليه الأبواب أي إن ترك في متناول المؤرخين والباحثين يوم وصوله للجزائر
عبدو - وهران2018/01/05 على 23:053
الشعب لا يريد الجماجم لانها لا تتكلم،يريد... les archives و ما فيها ،انها القنبلة المؤقتة !!!
انيس2018/01/05 على 23:074
اتفقية افيان مافيهاش ارشيف الحركى goumia لي كانت تخدم مع العدو الفرنسي وتقتل ف الجزائريين واليوم راهم في اعلى المناصب
العباسي - الجزائر ارض الل2018/01/05 على 23:275
جيد لكن نتمنى ان لا يكون بمقابل او تنازل