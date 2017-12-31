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وزير المالية الأسبق بن خالفة يتوقع:
القدرة الشرائية لن تتأثر بقانون المالية.. وقيمة الدينار سترتفع!
اعتبر، أول أمس، وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، أن قانون المالية لسنة 2018 هو استثنائي وإيجابي، ولن يمس إطلاقا القدرة الشرائية، متوقعا ارتفاع قيمة الدينار الذي يعد مرآة الاقتصاد، بفضل الإصلاحات الهيكلية، التي تعتمد تنافسا اقتصاديا محليا.
وقال بوخالفة على هامش تنشيطه ليوم إعلامي حول قانون المالية، الذي نظمته غرفة التجارة "مكرة" لولاية سيدي بلعباس، إن قراءته لهذا القانون كمحلل اقتصادي، تؤكد أنه قانون استثنائي إيجابي، باعتبار أنه حمل ارتفاعا في الاعتمادات المالية الخاصة بالتجهيز، ما من شأنه برأيه أن يساهم في دوام الشركات الوطنية، كما أن تموين الاقتصاد زادت اعتماداته لتصل إلى 8 آلاف و400 مليار دج.
وعن المخاوف التي حامت حول تأثير القانون الجديد على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، يعتقد وزير المالية الأسبق أن ذلك مستبعد، باعتبار أن هيكلة القانون بنظرة تقنية لا تمس إطلاقا القدرة الشرائية - مضيفا- أن أسعار السلع والمواد الغذائية أضحت تعرف ارتفاعا حتى قبل دخول القانون حيز الخدمة، ما يفرض رقابة مشددة على الأسواق لضبطها.
وعن وقف الاستيراد، قال بن خالفة أنه سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، وإن كان المرور على هذه المرحلة صعب قياسا بما كان ينفق في الاستيراد من أموال باهظة تراوحت بين 45 إلى 60 مليار دولار يقول المتحدث، متوقعا ارتفاع قيمة الدينار بصفة آلية، وقال إن العملة هي مرآة اقتصاد كل الدول، الذي تعرف قوته بقيمة عملته، وهو ما سيساهم حسبه قانون المالية الجديد في رفعه بفرضه لاقتصاد محلي قوي، يعتمد على المنافسة المحلية ويساهم في تقوية حركة رؤوس الأموال التي تدخل للجزائر، ما سيساهم في ارتفاع الدينار بصفة تلقائية وليس بقرار إداري.
رشيد - مسيلة2018/01/05 على 21:381
كل هذا لتكسب رضاهم... السياسة نجاسة
KAMEL - TIPASA2018/01/05 على 21:452
سكت دهرا و نطق كفرا...في اي كوكب تعيش يا سي بوخالفة و اذا كان كوكب نادي الصنوبر فان القدرة الشرائية هناك لا تتاثر ولا تمس الوزراء و المسؤولين الذين لا يعرفون حتى سعر البنزين لانهم يستعملون les carnets de bons d'essence حيث تعطى لهم مجانا...اضعف الايمان ان تسكتوا لاننا نكاد ننفجر من سياستكم التي اوصلتنا الى مانحن عليه من ميزيرية لولا لطف الله ورحمته
الوحداني - الجزا ئر2018/01/05 على 21:483
والله !!شوف يا سيدي !! لن تتأثر القدرة الشرائية بالنسبة لذوي الدخل العالي نعم ، لكن الزوالية من يتلقون أجور تقاعد أقل من مليون سنتيم يتأثرون سيدي و عمال عند الخواص أجرهم أقل من الأجر الوطني المضمون (مليون و ثمان مئة دج) ......الخ
02018/01/05 على 22:114
ياو ما نامنوكومش كلشي زاد و انت تخرط . الله غالب ماراكش عايش مع الشعب
nacer - alger2018/01/05 على 23:125
المواطن البسيط كان يشتري التفاح الجزئري الطازج بـ 50 دج و اليوم اصبح لا يقل عن 250 دج و بمنع الاستراد ستترتفع اسعار المنتجات المحلية كما حدث للسيارات لا يوجد في الجزائر قانون يمنع التاجر من رفع سعر سلعه الغير مدعمة من طرف الدولة
انا كمواطن بسيط احسست منذ سنوات بتدني القدرة اللشرائية و 2017 كانت جحيم انتهى بديون لا استطيع تسديدها و 2018 ستكون كارثة بدون شك .
ياو فاقو2018/01/05 على 23:256
و تبقى مجرد تكهنات و توقعات لا علاقة لها بواقع الأمر الذي ساهمت فيه يا سي بوخالفة ...
محند2018/01/05 على 23:327
ياسي الوزير انت راك تجبد مشكارة المشوي والفرامج مع اهلك وولادك وماعندكش احساس بلكرش الجيعانة اخرج لرياف والمداشر وشعل الضو مليح
عليلو2018/01/05 على 23:428
بن خالفة يتوقع هذ المرة الذيب اطيح فلكماش