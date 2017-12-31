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بكفالة مالية قدرها 1400 دولار
سلطات الاحتلال تخلي سبيل نور التميمي
أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، سبيل الفتاة نور التميمي (21عاما) ابنة عم الطفلة عهد التميمي (16 عامًا)، بكفالة مالية.
وقال والد نور، ناجي التميمي، إن السلطات الإسرائيلية أخلت سبيل ابنته بعد دفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (1400 دولار)، وبكفالة محاميتها لحين استكمال محاكمتها.
وأشار إلى أنه يتوجب على ابنته الحضور أسبوعيا إلى مركز شرطة إسرائيلية للتوقيع.
وكانت محكمة عوفر العسكرية قد رفضت الخميس، استئنافا قدمته النيابة العسكرية، على قرار بالإفراج عن نور.
والاثنين الماضي، قبلت المحكمة الإفراج عن “نور” بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل، وبكفالة محاميتها، وأمهلت النيابة العامة 20 ساعة للاستئناف.
وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، الثلاثاء، استئنافاً على قرار الإفراج عن نور، وهو ما رفضته المحكمة الخميس.
وكانت محكمة عوفر العسكرية قد مددت، الاثنين الماضي، اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان (40 عاما)، المتهمتان بذات قضية “نور”، ثمانية أيام لـ”استكمال التحقيق معهما”.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عهد فجر يوم 19 ديسمبر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمالي رام الله.
وبيّن مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك “إهانة لجيشهم”.
وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.
وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.
وفي اليوم الثاني 20 ديسمبر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية نور، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم القوات الإسرائيلية.
عبد الواحد2018/01/05 على 19:571
أنظروا كيف يقف مع الشرطة متطرف يهودي صهيوني بلحيته المتدلية دون أن يمنعه أحد من ذلك، ليتأكد الجميع أنها دولة دينية متطرفة لا لعلاقة لها بالقرن الواحد والعشرين، رغم ادعائهم بأنها ديمقراطية علمانية لا دينية ....
Mohamed2018/01/05 على 19:592
تخلي سبيل نور التميمي لان الصحافة الغربية سويسرة و الفرنسية
Ahed Tamimi est devenue le symbole de la révolte palestinienne contre l’occupation en Cisjordanie.
Imposante crinière blonde, regard azur déterminé
إستقبلها أردوغان في 2012 و ظهرة في جريدة New York Times Magazine 2013
فرنسا في جريدة مثلتها بي Jeanne d'Arc لدلك أدركت إسرائيل أنها أخطئة زادتها Pub على مستوى العالم
لكن دفعت 1200€ 5000 shekels مقابل صرحها لكن سا تمر في المحكمة في 12 فيفري و ألزمت تدهب كل جمعة على ساعة 12 لكي توقع
المولودي - الجزائر2018/01/05 على 21:063
إن ما يفعله الصهاينة الخنازير بأهالينا في فلسطين ليحزننا أشد الحزن وبالرغم من أن هذه الأفعال تعتبر من أكبر الجرائم في العصر الحديث إلا أن جرائم حكامنا العرب في حق أمتنا أكبر منها لأن الذي شجع الخنازير على أفعالهم الدنيئة هم حكامنا و لذلك أن أول من يتحمل مسؤولية ما يحدث من مآسي ضد الشعوب هم هؤلاء الحكام و بعد ذلك يأتي أعداؤنا و قبل هذا و ذاك فإن الأعظم جرما هم الدعاة الذين يدعون لطاعة ولاة الأمور غير الشرعيين الفسقة و المتخاذلين و الفجار و الموالين لأعدائنا الكفرة