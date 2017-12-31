فصلت، الجمعة، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في قضية إرهاب، معني بها كمتهمين تجارا وعمالا بمؤسسات خاصة، كانوا يدعمون الجماعات الإرهابية بالمؤونة، وينشطون في تجنيد الشباب عن طريق صفحات الفايسبوك.
وتوبع في قضية الحال 6 أشخاص في عقدهم الثالث من العمر، من بينهم تجار وعمال بمؤسسات خاصة، بتهم الانخراط ضمن جماعة إرهابية، ومحاولة الانخراط.
وكانت مصالح الأمن بوهران، قد ألقت القبض سنة 2016 على ثلاثيني، كان يدعم جماعات إرهابية تنشط بالمدية بالمؤونة، حيث ثبت أن لديه صفحة فايسبوك أنشأها لحث الشباب على الالتحاق بصفوف الجماعات الدموية.
كما، كشفت التحقيقات الأمنية أن الأخير كان على اتصال مع آخرين يعمل معهم ليتم توقيفهم تباعا، هؤلاء الذين تعارفوا بالمؤسسة العقابية، وبعد إطلاق سراحهم عادوا للعمل معا في مجال دعم وإسناد الإرهاب بتوفير المواد الغذائية ومختلف الحاجيات للدمويين.
وعليه، أمام هذه الحقائق نفى جميع المتابعين ما نسب إليهم من أفعال، لتقضي في حقهم هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، علما أن النيابة العامة التمست توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدهم.
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استعانوا بصفحات فايسبوك لتجنيد الشباب
تجار وعمال بوهران يوفرون المؤونة للجماعات الإرهابية
ش. فؤاد
فصلت، الجمعة، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في قضية إرهاب، معني بها كمتهمين تجارا وعمالا بمؤسسات خاصة، كانوا يدعمون الجماعات الإرهابية بالمؤونة، وينشطون في تجنيد الشباب عن طريق صفحات الفايسبوك.
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تجار وعمال بوهران يوفرون المؤونة للجماعات الإرهابية
وتوبع في قضية الحال 6 أشخاص في عقدهم الثالث من العمر، من بينهم تجار وعمال بمؤسسات خاصة، بتهم الانخراط ضمن جماعة إرهابية، ومحاولة الانخراط.
وكانت مصالح الأمن بوهران، قد ألقت القبض سنة 2016 على ثلاثيني، كان يدعم جماعات إرهابية تنشط بالمدية بالمؤونة، حيث ثبت أن لديه صفحة فايسبوك أنشأها لحث الشباب على الالتحاق بصفوف الجماعات الدموية.
كما، كشفت التحقيقات الأمنية أن الأخير كان على اتصال مع آخرين يعمل معهم ليتم توقيفهم تباعا، هؤلاء الذين تعارفوا بالمؤسسة العقابية، وبعد إطلاق سراحهم عادوا للعمل معا في مجال دعم وإسناد الإرهاب بتوفير المواد الغذائية ومختلف الحاجيات للدمويين.
وعليه، أمام هذه الحقائق نفى جميع المتابعين ما نسب إليهم من أفعال، لتقضي في حقهم هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، علما أن النيابة العامة التمست توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدهم.