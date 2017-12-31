عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة، الدخول والإقامة بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني، حيث تمّ توقيف خمسة أشخاص من جنسية أجنبية، قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 65 مليون سنتيم وكمية معتبرة من الذهب قدّرت بـ1.5 مليار سنتيم.
قضية الحال عالجها أمن المقاطعة الإدارية للرويبة وذلك على إثر ترسيم شكوى من قبل أحد المواطنين مفادها تعرض منزل أخيه إلى السرقة من قبل رعية أجنبي يعمل عنده، حيث اكتشف ذلك بعد أن أخبره سائق العائلة أن العامل غير موجود وهاتفه الخلوي مغلق، ليتوجه شقيق الضحية إلى منزل أخيه، وجد قفل باب غرفة نومه محطّم، مع وجود آلة تقطيع ومقص كبير الحجم على الأرض، حينها اتصل بشقيقه ليخبره عما حدث باعتباره متواجدا خارج الوطن، فأعلمه أن الصندوق المصفّح محل السرقة يحتوي على مبلغ مالي قدره 65 مليون سنتيم وكمية معتبرة من الذهب تقدّر بـ 1.5 مليار سنتيم، حيث بدأت قوات الشرطة بالتحري، وبمشاهدة كاميرات الفيديو المثبّتة على المنزل، شوهد خروج رعية أجنبي رفقة شخص آخر يحمل نفس ملامح العامل المشبوه، حاملين صندوقا حديديا، مع مشاهدة شخص مشبوه أخر أجنبي.
وبعد التحري عن السيارة المشبوهة، تم تحديد هوية مالكها، لتتبيّن أنها ملك لشخص يملك وكالة لتأجير السيارات، قام بكرائها للرعايا الأجانب بطريقة قانونية، باستغلال نظام تحديد المواقع المثبّت في السيارة، تم تحديد مكانها، بعد عملية ترصّد، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما، بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة لاحقا، حيث تبيّن أن احدهم معروف بعدّة هويّات.
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رعايا أجانب يقتحمون مسكنا ويستولون على ذهب وأموال بالعاصمة
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة، الدخول والإقامة بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني، حيث تمّ توقيف خمسة أشخاص من جنسية أجنبية، قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 65 مليون سنتيم وكمية معتبرة من الذهب قدّرت بـ1.5 مليار سنتيم.
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قضية الحال عالجها أمن المقاطعة الإدارية للرويبة وذلك على إثر ترسيم شكوى من قبل أحد المواطنين مفادها تعرض منزل أخيه إلى السرقة من قبل رعية أجنبي يعمل عنده، حيث اكتشف ذلك بعد أن أخبره سائق العائلة أن العامل غير موجود وهاتفه الخلوي مغلق، ليتوجه شقيق الضحية إلى منزل أخيه، وجد قفل باب غرفة نومه محطّم، مع وجود آلة تقطيع ومقص كبير الحجم على الأرض، حينها اتصل بشقيقه ليخبره عما حدث باعتباره متواجدا خارج الوطن، فأعلمه أن الصندوق المصفّح محل السرقة يحتوي على مبلغ مالي قدره 65 مليون سنتيم وكمية معتبرة من الذهب تقدّر بـ 1.5 مليار سنتيم، حيث بدأت قوات الشرطة بالتحري، وبمشاهدة كاميرات الفيديو المثبّتة على المنزل، شوهد خروج رعية أجنبي رفقة شخص آخر يحمل نفس ملامح العامل المشبوه، حاملين صندوقا حديديا، مع مشاهدة شخص مشبوه أخر أجنبي.
وبعد التحري عن السيارة المشبوهة، تم تحديد هوية مالكها، لتتبيّن أنها ملك لشخص يملك وكالة لتأجير السيارات، قام بكرائها للرعايا الأجانب بطريقة قانونية، باستغلال نظام تحديد المواقع المثبّت في السيارة، تم تحديد مكانها، بعد عملية ترصّد، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما، بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة لاحقا، حيث تبيّن أن احدهم معروف بعدّة هويّات.