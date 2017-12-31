القضية أثارت استهجان الشارع المحلي ضبط "مير" سابق في وكر للبغاء بميلة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، نهاية الأسبوع المنصرم، بوضع 4 أشخاص تترواح اعمارهم بين 20 و37 سنة، يقطنون ببلدية سيدي خليفة جنوب شرقي عاصمة الولاية ميلة، رفقة شابة تبلغ من العمر 24 سنة، رهن الحبس المؤقت، فيما وضع المشتبه فيه الخامس رئيس بلدية سابق تحت الرقابة القضائية بتهمة إنشاء وكر لممارسة الفسق والدعارة، وذلك إثر معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني حول مجموعة من الأشخاص يرتادون إحدى البنايات بوسط المدينة، ويشتبه في ممارستهم للدعارة على اعتبار وجود امرأة بنفس المكان، لتباشر العناصر الأمنية عملية ترصد للمشتبه فيهم أثمرت بالإيقاع بامرأة تبلغ من العمر 24 سنة تنحدر من ولاية مجاورة و3 شبان كانوا داخل البناية.

حيث تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق، في قضية سرقة مجوهرات وحلي من منزل أحد الأشخاص بوسط بلدية سيدي خليفة قدرتها ذات المصالح الأمنية بأكثر من نصف مليار سنتيم، التحريات التي باشرتها عناصر الدرك قادتهم إلى البناية التي يقيم فيها المشتبه فيهم والتي اتخذوها وكرا لممارسة الرذيلة مع المرأة الموقوفة مقابل مبالغ مالية لكل شخص، ليتوصل المحققون في ظرف وجيز إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، وبعد التحقيق معهم تم إحالتهم على الجهات القضائية للفصل في القضية.

وأثارت الواقعة استياء سكان المنطقة المعروفة بكونها منطقة محافظة، حيث نددوا بإنشاء وكر للفساد ببلديتهم. وطالب السكان بتسليط أقسى عقوبة على الفاعلين، كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بسمعة المنطقة، مبدين دهشتهم واستنكارهم في نفس الوقت، تورط مسؤول سابق، بدرجة رئيس مجلس شعبي بلدي في هذه الفضيحة الأخلاقية.