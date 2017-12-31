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رسوم ما بين 200 إلى 30 ألف دينار عن كلّ وثيقة
وثائق الحالة المدنية بالقنصليات بالخارج للمغتربين بمقابل مالي
أقّرّ قانون المالية 2018، رسوما جديدة على أبناء الجالية في الخارج نظير استخراجهم لوثائق الحالة المدنية أو وثائق إدارية أو وثائق ذات طابع تجاري وتتراوح هذه الرسوم بما يعادل قيمته بالدينار الجزائري ما بين 200 إلى 30 ألف دج، ويتعلّق الأمر بـ18 وثيقة من بينها شهادة الإقامة والإيواء والحياة والتصريح الشرفي والتصريح بالضياع والوكالة.
وجاء في قانون المالية الجديد 2018، رسوما جبائية على الوثائق الإدارية المختلفة التي تمنحها القنصليات الجزائرية بالخارج لأبناء الجالية، والتي كانوا يستفيدون من بعضها مجانا سابقا، حيث تتراوح هذه الرسوم ما بين 200 إلى 30 ألف دج، تدفع بعملة البلد المتواجد فيه المغترب والتي تدخل خزينة الدولة، ويتعلّق الأمر بوثائق الحالة المدنية مثل شهادة الحياة وشهادة عدم الزواج وشهادة عدم الطلاق وشهادة عدم إعادة الزواج والتصريح الأبوي والتصريح الشرفي والتصريح بالضياع وشهادة الترقيم القنصلي أو شهادة الشطب من الترقيم مقابل بمبلغ 200 دج، إضافة إلى التصديق على كلّ وثيقة مقابل 200 دج، ووثائق أخرى مثل شهادة تغيير الإقامة مقابل 4000 دج وشهادة الإيواء والوكالة وشهادة الممثل الشرعي مقابل 500 دج وتسليم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي أو تسليم نسخة ثانية منه مقابل 2000 دج، كما تشمل الرسوم الجبائية أيضا مجالات التجارة والنشاطات الخاصة منها شهادة الأمن أو صلاحية السفن للملاحة مقابل 30 ألف دج وشهادة إضفاء الجنسية الجزائرية على السفن مقابل 25 ألف دج، وأشار قانون المالية أيضا إلى تطبيق المعاملة بالمثل من قبل وزارة الخارجية على الأجانب الراغبين في الحصول على وثائق في مجالات التجارة أو من أجل الحصول على التأشيرة. وأثارت هذه الرسوم ردود أفعال متفاوتة لدى أبناء الجالية بالخارج حتى وإن كانت بعضها رمزية، إلاّ أنّها قوبلت بالرفض والاستياء.
KAMEL - TIPASA2018/01/05 على 22:431
هذا اسمه ابتزاز المهاجرين...عيب عليك يا حكومة الميكي كرهتوا الجزائريين المغتربين في بلادهم و بهذا التعامل المشين معهم سيطلب اغلبيتهم جنسيات اخرى باش يتهنوا منكم ياوجوه الشر...المواطن في الجزائر افقرتموه و اذلتموه و تريدون تتبع المغترب الذي هرب منكم ومن شركم هناك
عمر2018/01/05 على 23:012
السلام عليكم،
"قوبلت بالرفض والاستياء". هذا أمر عادي في أغلب الدول. كما أنه منطقي لأن المغتربين لا يدفعون ضرائبهم في الجزائر.
02018/01/05 على 23:283
من 200 الف دج الى 30 الف دج او من او من 200 الف سنتيم الى 30الف سنتيم ؟؛ يبدو ان الصحافي لا يعرف الفرق بين دج و سنتيم 200 الف دج = 20000000 = 20 مليون سنتيم لشهادة الحيات صحقح الدينار هبط لمستوى الصحافي ما يعرفش يحسب به
محمد - Belgique2018/01/05 على 23:404
لم تكفهم الأموال الطائلة التي أتتهم من البترول و التي ضاعت هباءا منثورا لتحقيق التنمية و بناء بلد مزدهر و يريدون الآن تحقيق التنمية بمد أيديهم إلى جيوب المواطنين و الجالية الجزائرية المهاجرة و أخذ أموالهم بالبطل.. يدخلون العملة الصعبة من الباب ثم يخرجونها بحقائب دبلوماسية من النافذة. إن الجزائر يحكمها هؤلاء الخونة زبالة فرنسا لن تعرف الهناء و لا التقدم بل سنزداد تخلفا على تخلف.