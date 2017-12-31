أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة الأسبوع الفارط شابين يبلغان 21 و23 سنة من العمر، على خلفية إقدامهما على محاولة اختطاف فتاة كانت متواجدة على مستوى منتزه الصابلات وإرغامها على ركوب السيارة بالقوة وتهديدها بمفك براغي في حالة رفضها ذلك، غير أن مرور مصالح الأمن بالمكان في دورية روتينة أحبطوا عملية الاختطاف والقوا القبض عليهما ثم تحويلهما للتحقيق الأمني والمحاكمة على مستوى محكمة الجنح بالدار البيضاء حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حقهما استنادا للوقائع التي وردت بالملف.
وذكرت الفتاة في معرض تصريحاتها أمام القاضي الجزائي الخميس، أن القضية تعود لتاريخ 27 ديسمبر الفارط، حيث اعترض المتهمان طريقها وهما في حالة سكر وحاولا إجبارها على مرافقتهما بعد أن أبدى احدهما إعجابه الشديد بها ورفضها الرد على تحرشه، ثم قام بإشهار مفك براغي حتى ترضخ له، لتحول دون أن ينفذا جريمتهما.
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سكارى يحاولان اختطاف فتاة بمنتزه الصابلات
مريم. ز
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة الأسبوع الفارط شابين يبلغان 21 و23 سنة من العمر، على خلفية إقدامهما على محاولة اختطاف فتاة كانت متواجدة على مستوى منتزه الصابلات وإرغامها على ركوب السيارة بالقوة وتهديدها بمفك براغي في حالة رفضها ذلك، غير أن مرور مصالح الأمن بالمكان في دورية روتينة أحبطوا عملية الاختطاف والقوا القبض عليهما ثم تحويلهما للتحقيق الأمني والمحاكمة على مستوى محكمة الجنح بالدار البيضاء حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حقهما استنادا للوقائع التي وردت بالملف.
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وذكرت الفتاة في معرض تصريحاتها أمام القاضي الجزائي الخميس، أن القضية تعود لتاريخ 27 ديسمبر الفارط، حيث اعترض المتهمان طريقها وهما في حالة سكر وحاولا إجبارها على مرافقتهما بعد أن أبدى احدهما إعجابه الشديد بها ورفضها الرد على تحرشه، ثم قام بإشهار مفك براغي حتى ترضخ له، لتحول دون أن ينفذا جريمتهما.