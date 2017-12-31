تم إصدار كتاب وإنتاج وثائقي عنه تمويل أوروبي للتراث اللامادي لمدينة القرارة بغرداية

أعلنت جمعية إحياء التراث وحماية الأثار عن إنهاء إنجاز مشروعها الموسوم بـ "تثمين التراث اللامادي لمدينة القرارة" المندرج ضمن برنامج وزارة الثقافة لدعم الحركة الجمعوية حول إشكاليات الحفظ وتثمين التراث الثقافي الجزائري، والممول من الجزائر والاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الإعلان في إطار اليوم الإعلامي الختامي للمشروع، المنعقد أول أمس الخميس بالمكتبة البلدية، بحضور السلطات الرسمية والهيئات العرفية وكذا المجتمع المدني، ولا سيما المهتمين بالتراث الثقافي للمنطقة.

وقد عرف البرنامج تقديم كلمات مختلفة من طرف بعض المنتخبين، وممثلي بعض الهيئات، الذين أشادوا بأهمية المشروع المنجز، وجهود الجمعية التي تكفلت به لإخراجه إلى النور، بدعم جزائري أوروبي.

كما تم تكريم عدد من المساهمين في إثراء وجمع المادة العلمية لمنتجات المشروع بهدايا وشهادات تكريمية.

وأوضحت الجمعية أن من نتائج مشروعها إصدار كتاب جديد بعنوان "دليل التراث اللامادي لمدينة القرارة" يشتمل على 400 صفحة باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى إنتاج فيلم وثائقي "إزمولن ن لقرارا"، والذي تناول بعض عناصر التراث اللامادي للمدينة، وقد أنجز بالأمازيغية وترجم إلى العربية، الفرنسية، والانجليزية.