رجل يقتل ابنته بالخطأ في المسيلة

لقيت مساء الخميس، طفلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من العمر مصرعها في حادث أليم اهتز له سكان بلدية أولاد عدي لقبالة في المسيلة، بعد أن دهسها والدها بواسطة شاحنة حسب ما علم من مصالح المدنية، إثر عودته للخلف دون الانتباه إلى تواجدها بالقرب من المسكن الواقع بحي 107 مسكن بذات البلدية.

وقد تدخل عناصر وحدة الحماية المدنية لأولاد دراج وتم تحويل الضحية نحو العيادة، وسط ألم وأسى لأفراد العائلة وسكان المنطقة.