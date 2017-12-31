افتتح المعرض الوطني للكتاب بعاصمة الأوراس باتنة، وذلك في المركز التجاري "فستفال سيتي" بوسط مدينة باتنة، صبيحة السبت، وستدوم نسخة هذا العام من 8 إلى 18 جانفي الجاري، بمشاركة مختلف دور النشر الناشطة على المستوى الوطني.
وحسب القائمين على طبعة باتنة التي تحمل شعار "الكتاب.. العالم بين يديك"، فإن البرنامج يتضمن عدة أنشطة ثقافية وتعليمية موازاة مع عرض الكتب، وتنظيم الأمسيات الشعرية والمناقشات الأدبية والعلمية، من ذلك مشاركة مدارس تعليم اللغات والذاكرة ببرامج وورشات تعريفية، وبرنامج يومي يضم مقهى ثقافي، دورات، ورشات، محاضرات، ومناقشات كتب تحت إشراف وتقديم نوادي وجمعيات وأساتذة متخصصين، إضافة إلى ملتقى الشباب التطوعي تحت إشراف مركز التميز الدولي، وكذا تنظيم مكتبة الشارع التي تتضمن أبواب جمعوية وحملات تحسيسية مفتوحة للجميع، وفي الشق المسرحي والفني يرتقب إقامة ورشة صناعة الأفلام القصيرة للمخرج السينمائي عصام تعشيت، وورشة تقنيات في الفنون المسرحية للمخرج المسرحي بوزيد شعيب، كما سيعرف المعرض المذكور جلسات توقيع بحضور عديد الكتاب الناشطين على مستوى الشرق الجزائري، على غرار الشاعرة سليمة مسعودي، عزالدين جلاوجي، وحيدة رجيمي، سامية بن أحمد، خديجة ساعد والبقية.
وعرف يوم الافتتاح السبت تنظيم أمسية شعرية بحضور مجموعة من الأسماء الأدبية على غرار عدالة عساسلة، مبسوط عبد المجيد، سليمة مسعودي، أمير اليمين، نعيمة بوستة، سامية بن أحمد، بمشاركة العازف على العود عبد الرؤوف عمورة، كما تم إقامة ملتقى الشباب التطوعي بقاعة المحاضرات الطابق السادس، وورشة التحليل النفسي لرسومات الأطفال "بصمة طفل" يشرف عليها دكاترة وأخصائيين نفسانيين تحت إشراف مركز التميز الدولي وتنظيم فريق مكتبة الشارع.
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باتنة تحتضن المعرض الوطني للكتاب من 6 إلى 18 جانفي
صالح. س
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
افتتح المعرض الوطني للكتاب بعاصمة الأوراس باتنة، وذلك في المركز التجاري "فستفال سيتي" بوسط مدينة باتنة، صبيحة السبت، وستدوم نسخة هذا العام من 8 إلى 18 جانفي الجاري، بمشاركة مختلف دور النشر الناشطة على المستوى الوطني.
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وحسب القائمين على طبعة باتنة التي تحمل شعار "الكتاب.. العالم بين يديك"، فإن البرنامج يتضمن عدة أنشطة ثقافية وتعليمية موازاة مع عرض الكتب، وتنظيم الأمسيات الشعرية والمناقشات الأدبية والعلمية، من ذلك مشاركة مدارس تعليم اللغات والذاكرة ببرامج وورشات تعريفية، وبرنامج يومي يضم مقهى ثقافي، دورات، ورشات، محاضرات، ومناقشات كتب تحت إشراف وتقديم نوادي وجمعيات وأساتذة متخصصين، إضافة إلى ملتقى الشباب التطوعي تحت إشراف مركز التميز الدولي، وكذا تنظيم مكتبة الشارع التي تتضمن أبواب جمعوية وحملات تحسيسية مفتوحة للجميع، وفي الشق المسرحي والفني يرتقب إقامة ورشة صناعة الأفلام القصيرة للمخرج السينمائي عصام تعشيت، وورشة تقنيات في الفنون المسرحية للمخرج المسرحي بوزيد شعيب، كما سيعرف المعرض المذكور جلسات توقيع بحضور عديد الكتاب الناشطين على مستوى الشرق الجزائري، على غرار الشاعرة سليمة مسعودي، عزالدين جلاوجي، وحيدة رجيمي، سامية بن أحمد، خديجة ساعد والبقية.
وعرف يوم الافتتاح السبت تنظيم أمسية شعرية بحضور مجموعة من الأسماء الأدبية على غرار عدالة عساسلة، مبسوط عبد المجيد، سليمة مسعودي، أمير اليمين، نعيمة بوستة، سامية بن أحمد، بمشاركة العازف على العود عبد الرؤوف عمورة، كما تم إقامة ملتقى الشباب التطوعي بقاعة المحاضرات الطابق السادس، وورشة التحليل النفسي لرسومات الأطفال "بصمة طفل" يشرف عليها دكاترة وأخصائيين نفسانيين تحت إشراف مركز التميز الدولي وتنظيم فريق مكتبة الشارع.