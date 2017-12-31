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بعد منشور مثير للجدل ضد الأفارقة
عبابسة: لست عنصرية
ردت الفنانة نعيمة عبابسة، السبت، على اتهامها بالعنصرية ضد الأفارقة بعد منشور سابق أعلنت فيه انزعاجها من مضغهم العلكة خلال رحلة جوية كانت على متنها.
ونشرت عبابسة، قبل يومين تعليقا على صفحتها بموقع "فايسبوك" مصحوب بصورة سيلفي داخل الطائرة جاء فيه "في الأخير عدت.. ولكن والله الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت خطوط واغادوغو..أغلبية الركاب أفارقة.. أنا لا أكرههم ولكنهم يمضغون العلكة بطريقة مقرفة".
وخلف المنشور جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل إعلام، أين انتقدت خرجة هذه المغنية ووصفها البعض بالعنصرية.
واضطرت عبابسة إلى حذف هذه المنشور ونشر فيديو جديد، السبت، تتحدث فيه عن خلفيات منشورها الأول.
وحسبها "أنا لا أتكلم عن مبادراتي الخيرية ولكن أقول هناك زوجا من الأفارقة يسكن بمنزلي.. لا اكره الأفارقة فأنا لست أوروبية أو أمريكية.. أنا إفريقية".
وعن سبب منشورها الذي وصف بالعنصري تقول عبابسة "عندي مشكلة في حياتي لما أسمع صوت مضغ العلكة أنزعج.. وقد كنت في الطائرة وكان هناك أفارقة يمضغون العلكة بكثرة، وقد طلبت من المضيفة أن تغير لي المكان وقد رفض طلبي فغضبت وقلت الخطوط الجزائرية أصبحت خطوط واغادوغو لماذا لا تغيروا لي المكان؟".
وختمت "انا لا أكره الأفارقة واحترم كل الأجناس وكل المخلوقات" .
جنوبي - بلاد كل شي ممكن2018/01/06 على 21:491
الطلبة الرونديون اختروا سيارة 100% روندية و أنت ما هي وظيفتك : مهندسة،طبيبة،محامية،قاضية أم مغنية لا فرق بينها و بين التي تغني في الملاهي الليلية جعلت الصحافة منها شيء مهم و أنت مغنية يستحى الجزائري الحر المحافظ أن تكون له بنت مغنية لانها تعتبر إهانة له مثل كل أصيل
جمال - جزائري2018/01/06 على 21:532
اتفق معها تصرف الزنوج مقرف انا اعرف جيدا الافارقة و عاشرتهم يحبون كلش ببلاش و يتحايلون على الناس و كل مكان يدخلوه الا صار قمامة و وسخ و العنف و حين تتكلم معهم يستعملون ورقة العنصرية
kuko - usa2018/01/06 على 21:593
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فؤاد من سدراتة2018/01/06 على 22:304
وين راه المشكل ؟ انت قلتي كلمة حق علاه الكذب و الاعتذار و سحب الفيديو ؟ منذ اشهر قليلة فقط تم ترحيل مجموعة افارقة الى النيجر في حافلات مكيفة مع وجبات اكل و كل الظروف الملائمة و عندما وصلو الى بلادهم جاء وزير خارجية النيجر يحتج كيف للجزائر ان تطرد الصعاليك الافارقة ؟؟ يعني خليوهم عندكم يعيشو ذراع قوة و بن حبيلس تجري و طيح باش يرضاو عليها سيادها تاع المنظمات الدولية.. مصيبة فقط.
سعد - لجزائر2018/01/06 على 22:355
للأسف نحن عنصريين حتى مع بَعضُنَا البعض كيف لامع الآخرين، الوازع الديني غاب و اصبح الكل يغرد من هنا وهناك الله يجيب الخير
Badi - Canada2018/01/06 على 22:366
Selon elle, la photo que j'ai prise je ne savais pas qu'il y'avait des gens derrière moi,
والله منافقة وكذابة
لان صورة السلفي لما تؤخذ سوف ترين و جهك و بالتلي تستطعين رؤيتهم و ليس لك الحق بتصويرهم
اما عن النفاق في الطائرة كنت متبرجة بدون خمار اما في هاته الفيديو زعم لابسة خمار
و في النهاية انت لم تنتضري الى هاته الانفعلات و ردود الفعل من الجمهور
انشري ياشروق بالله عليكم.