بعد منشور مثير للجدل ضد الأفارقة عبابسة: لست عنصرية

ردت الفنانة نعيمة عبابسة، السبت، على اتهامها بالعنصرية ضد الأفارقة بعد منشور سابق أعلنت فيه انزعاجها من مضغهم العلكة خلال رحلة جوية كانت على متنها.

ونشرت عبابسة، قبل يومين تعليقا على صفحتها بموقع "فايسبوك" مصحوب بصورة سيلفي داخل الطائرة جاء فيه "في الأخير عدت.. ولكن والله الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت خطوط واغادوغو..أغلبية الركاب أفارقة.. أنا لا أكرههم ولكنهم يمضغون العلكة بطريقة مقرفة".

وخلف المنشور جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل إعلام، أين انتقدت خرجة هذه المغنية ووصفها البعض بالعنصرية.

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واضطرت عبابسة إلى حذف هذه المنشور ونشر فيديو جديد، السبت، تتحدث فيه عن خلفيات منشورها الأول.

وحسبها "أنا لا أتكلم عن مبادراتي الخيرية ولكن أقول هناك زوجا من الأفارقة يسكن بمنزلي.. لا اكره الأفارقة فأنا لست أوروبية أو أمريكية.. أنا إفريقية".

وعن سبب منشورها الذي وصف بالعنصري تقول عبابسة "عندي مشكلة في حياتي لما أسمع صوت مضغ العلكة أنزعج.. وقد كنت في الطائرة وكان هناك أفارقة يمضغون العلكة بكثرة، وقد طلبت من المضيفة أن تغير لي المكان وقد رفض طلبي فغضبت وقلت الخطوط الجزائرية أصبحت خطوط واغادوغو لماذا لا تغيروا لي المكان؟".

وختمت "انا لا أكره الأفارقة واحترم كل الأجناس وكل المخلوقات" .

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