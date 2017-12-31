500 مليون .. وتكوين في معهد فرنسي للمتوج بـ "ماستر شاف 2".. 13 شاف.. 6 برايمات .. وتميز واحد على شاشة "الشروق TV"

تشهد الحلقة السابعة من برنامج الطبخ العالمي في نسخته الجزائرية "ماستر شاف" الموسم الثاني حصريا على قناة "الشروق تي في"، تنافس 4 طباخين في نصف نهائي مسابقة الطهي الأكبر في البلاد، قبل محطة واحدة فقط عن نهائي الحلم، الذي سيتعرف فيه المشاهد على هوية أفضل طباخ جزائري هاوي لعام 2017.

ما يميز العدد الذي يعرض الليلة، هو أن مرحلة اختبار "تحت الضغط" ستقصي متسابقين اثنين من المغامرة عوض مشترك واحد، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس والصراع بين الرباعي الذهبي لـ"ماستر شاف 2"، من أجل محاولة إقناع لجنة التحكيم المتكونة من عميدة الطبخ الجزائري السيدة ياسمينة بن معلم سلام، وهي دكتورة وأستاذة جامعية سابقة، رابح أوراق مختص دولي وصاحب مطعم بريطاني متخصص في الطبخ المتوسطي والجزائري والمتخصصة في الطبخ التونسية ملاك لعبيدي، سفيرة الطبخ المعاصر وخريجة معاهد فرنسية عالمية.

هؤلاء نجوم المربع الذهبي لـ"ماستر شاف"

تأهل إلى الأسبوع السابع، كل من الطباخ "نسيم" متحصل على ليسانس في الحقوق من العلمة 24 سنة، "عبد الرزاق" مسؤول تجاري من بجاية 36 سنة، طالبة العلوم السياسية "مونية" من العاصمة 22 سنة، و"هاجر" ربة بيت من عاصمة غرب البلاد الباهية وهران 36 سنة.

وكان "يوسف الكبير" قد ودع السباق خلال الحلقة الماضية التي بثت من الولاية الساحلية الساحرة القالة، بعد أن فشل في اختبار تحضير طبق مزج الثقافات "الجزائرية -الآسياوية"، ليلتحق بقائمة المغادرين وهم "ياسمينة" و"فطومة" من العاصمة، "ابتسام التيارتية"، "ايمان" من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة، يوسف من ولاية برج بوعريريج وهو أصغر مشارك البالغ من العمر 19 سنة، "كريمو" من الشلف، عائشة من جنوب الوطن بشار، وكريمة من الجزائر العاصمة.

برنامج طبخ عالمي بـ"روح جزائرية" يتعدى صداه حدود الوطن

خلال 6 برايمات كاملة تابع المشاهدون عبر شاشة "الشروق العامة" حلقات مميزة جدا من "ماستر شاف" بتقنية عالية الدقة والجودة وبإخراج وتصوير محترف، حملت كثيرا من الإثارة والتشويق وحققت متابعة لافتة وقياسية بشهادة أرقام المشاهدة في "اليوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي كما لقيت تفاعلا كبيرا وآلاف التعليقات، وتم مشاركتها على نطاق واسع عبر الصفحات "الفايسبوكية" ليتعدى صداها حدود الوطن إلى المغرب العربي.

فريق البرنامج تنقل في هذه المسابقة بين مختلف مناطق الوطن، على غرار حلقات بني يني في آعالي جبال تيزي وزو، عاصمة "بني ميزاب" غرداية، الباهية وهران وغيرها من الولايات، في مغامرة سياحية واستكشافية وإنسانية بروح جزائرية على قناة واحدة.. "الشروق تي في".

وكشفت إدارة إنتاج "ماستر شاف 2" عن هوية مدرسة الطبخ العالمية التي ستمنح تكوينا خاصا للفائز بلقب هذه الطبعة، ويتعلق الأمر بمعهد الطهي paul bocusse الفرنسي المعروف دوليا، إلى جانب حصول المتوج على جائزة نقدية بقيمة 5 ملايين دينار جزائري (500 مليون سنتيم). يشار إلى أن الموسم الأول من "ماستر شاف الجزائر" قد شهد تتويج الطباخ رفيق بودينة باللقب. "ماستر شاف" يأتيكم كل أحد الساعة التاسعة ليلا، فيما تكون الإعادة يوم الثلاثاء 14:20 والخميس 14:00.