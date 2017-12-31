ينزل الممثلان الجزائريان عبد الحق بن معروف وابراهيم رزوق والعراقي عبد النبي الزيدي والليبي خدوج صبري ونادرة لملوم من تونس ضيوف شرف على مهرجان المسرح المغاربي المرتقب تنظيم طبعته السادسة المرفوعة لروح الراحل محمد ونيش من 15 إلى 19 فيفري الداخل بالوادي.
وبحسب ما كشفه محافظ المهرجان نبيل أحمد مسعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" فإنّ الممثلين عبد الحق بن معروف وابراهيم رزوق وعبد النبي الزيدي وخدوج صبري ونادرة لملوم سيكونون ضيوف شرف الطبعة السادسة التي تنظم تحت شعار "المسرح ذاكرة الشعوب" وتشارك فيها كل من الجزائر وتونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر وفلسطين والأردن ولبنان التي اختيرت ضيف شرف هذه الدورة.
وأشار مسعي في منشور أخر أنّ ورشات الطبعة السادسة تتضمن ورشة الإخراج المسرحي يؤطرها المخرج المسرحي ربيع قشي، وورشة فن الممثل من تأطير الفنان التونسي عماد الوسلاتي، أمّا على مستوى الندوات فسطر القائمون على الفعالية محاضرتين تحمل الأولى عنوان "السينوغرافيا وجمالية العرض المسرحي" يقدمها السينوغرافي حمزة جاب الله، وندوة "تجربة مسرح الشارع بين الإقبال والإمتاع" يقدمها التونسي شكري بحري.
وفي هذا الصدد أورد موقع الهيئة العربية للمسرح أنّ الفرق المسرحية المشاركة في هذه الدورة هي "أنصار مسرح الطنطورة فلسطين"، "العائلة جمعية الكلمة special" الجزائر، التعاونية الثقافية تفتيكا الجزائر، "صابرة" فرقة بلدية دوز للتمثيل من تونس، "مزبلة الحروف" "منتدى أنفاس" المغرب،ـ "الحلامة" فرقة أجيال المسرحية/ البيضاء( ليبيا)، " هذيان على هامش المصير" إنتاج خاص لناصر الزعبي من الأردن، "النداء ولعبة الموت" فرقة الورشة الجوالة (السودان)، "بلا مخرج" فرقة صوفي للفنون الأدائية مصر.
وذكر الموقع أنّ عرض الافتتاح يكون بعمل "عمر وجولييت" لمسرح المرايا من تونس، في حين تختتم مسرحية "انتحار الرفيقة الميتة" التي أنتجها المسرح الجهوي للعلمة فعاليات النسخة السادسة التي تشهد تكريم كل من المغربية بشرى عمر والتونسي سفيان الداهش وإبراهيم إدريس من ليبيا وصفاء البيلي من مصر، ومن الجزائر يكرم حكيم دكار مراد صوالي وإسماعيل انزارن.
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الدورة السادسة تكرم سبعة وجوه مسرحية جزائرية وعربية
بن معروف ورزوق والزيدي وصبري ضيوف مهرجان المسرح المغاربي بالوادي
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
ينزل الممثلان الجزائريان عبد الحق بن معروف وابراهيم رزوق والعراقي عبد النبي الزيدي والليبي خدوج صبري ونادرة لملوم من تونس ضيوف شرف على مهرجان المسرح المغاربي المرتقب تنظيم طبعته السادسة المرفوعة لروح الراحل محمد ونيش من 15 إلى 19 فيفري الداخل بالوادي.
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وبحسب ما كشفه محافظ المهرجان نبيل أحمد مسعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" فإنّ الممثلين عبد الحق بن معروف وابراهيم رزوق وعبد النبي الزيدي وخدوج صبري ونادرة لملوم سيكونون ضيوف شرف الطبعة السادسة التي تنظم تحت شعار "المسرح ذاكرة الشعوب" وتشارك فيها كل من الجزائر وتونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر وفلسطين والأردن ولبنان التي اختيرت ضيف شرف هذه الدورة.
وأشار مسعي في منشور أخر أنّ ورشات الطبعة السادسة تتضمن ورشة الإخراج المسرحي يؤطرها المخرج المسرحي ربيع قشي، وورشة فن الممثل من تأطير الفنان التونسي عماد الوسلاتي، أمّا على مستوى الندوات فسطر القائمون على الفعالية محاضرتين تحمل الأولى عنوان "السينوغرافيا وجمالية العرض المسرحي" يقدمها السينوغرافي حمزة جاب الله، وندوة "تجربة مسرح الشارع بين الإقبال والإمتاع" يقدمها التونسي شكري بحري.
وفي هذا الصدد أورد موقع الهيئة العربية للمسرح أنّ الفرق المسرحية المشاركة في هذه الدورة هي "أنصار مسرح الطنطورة فلسطين"، "العائلة جمعية الكلمة special" الجزائر، التعاونية الثقافية تفتيكا الجزائر، "صابرة" فرقة بلدية دوز للتمثيل من تونس، "مزبلة الحروف" "منتدى أنفاس" المغرب،ـ "الحلامة" فرقة أجيال المسرحية/ البيضاء( ليبيا)، " هذيان على هامش المصير" إنتاج خاص لناصر الزعبي من الأردن، "النداء ولعبة الموت" فرقة الورشة الجوالة (السودان)، "بلا مخرج" فرقة صوفي للفنون الأدائية مصر.
وذكر الموقع أنّ عرض الافتتاح يكون بعمل "عمر وجولييت" لمسرح المرايا من تونس، في حين تختتم مسرحية "انتحار الرفيقة الميتة" التي أنتجها المسرح الجهوي للعلمة فعاليات النسخة السادسة التي تشهد تكريم كل من المغربية بشرى عمر والتونسي سفيان الداهش وإبراهيم إدريس من ليبيا وصفاء البيلي من مصر، ومن الجزائر يكرم حكيم دكار مراد صوالي وإسماعيل انزارن.